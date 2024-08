Per il Parco Murgia film una scatola della memoria che ferma il tempo

La scelta del film per la terza proiezione della rassegna in corso , ogni martedì a Jazzo Gattini, nel Parco della Murgia materana è di quelle che fa apprezzare le belle storie, che parlano di migranti, di integrazioni, di Mediteraneo, Nuovo Mondo e di radici che non si possono recidere. Come quella tra madre e figlia e una terra che le accomuna. Memory Box di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige (Francia, Libano, Canada, 2021) è anche questo. Vedere, parlarne, ci farà capire quanto occorre ancora fare per ripristinare la pace con noi stessi e con gli altri, fuori dalle ipocrisie che- purtroppo- continuano a tenere sui carboni ardenti conflitti dalla profonde scie di sangue come quelle tra Israele e Gaza-Palestina e Ucraina Russia e quelli dimenticati, dove si fronteggiano gli interessi di grandi potenze e di un ordine economico che continua a essere squilibrato. E allora, l’arena dello jazzo Gattini, è il luogo per ritrovarsi, far ritrovare memorie perdute, spesso di una storia comune.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Martedì 20 agosto 2024 dalle ore 21 nell’arena di Jazzo Gattini nel parco della Murgia Materana è in programma la proiezione del film “Memory Box” di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige (Francia, Libano, Canada, 2021), terzo appuntamento della rassegna cinematografica Parco Murgia Film 2024.

Dopo il grande successo delle prime due serate, siamo lieti di invitarvi al terzo appuntamento della nostra rassegna, che si terrà martedì 20 agosto 2024. In questa occasione, l’arena all’aperto nel cuore del Parco della Murgia Materana ospiterà la proiezione del film “Memory Box” di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige (Francia, Libano, Canada, 2021).

“Memory Box” è un viaggio tra passato e presente, un racconto intimo e potente che esplora i legami familiari e la memoria, attraverso la storia di Maia, una madre libanese che vive a Montreal, e sua figlia Alex. Quando Maia riceve una scatola piena di quaderni, cassette e fotografie dal suo passato in Libano, la vita di entrambe ne viene sconvolta.

L’evento si terrà nel suggestivo scenario del vecchio ovile, trasformato in centro visite del parco, che per queste serate diventa una magica arena cinematografica all’aperto. La proiezione del film inizierà alle ore 22:00.

Come di consueto, dalle ore 21:00 sarà possibile partecipare a una degustazione di prodotti tipici locali, accompagnati da un buon bicchiere di vino. Gli ospiti potranno godersi la serata sotto le stelle, comodamente seduti sui colorati cuscini messi a disposizione.

Il costo del biglietto è di 5 euro.

La rassegna si concluderà con l’ultima imperdibile serata:

27 agosto 2024: “I Pionieri” di Luca Scivoletto (Italia, 2022)

Sinossi di “Memory Box”:

Il film segue la vita di Maia e sua figlia Alex, che vivono a Montreal. Quando una misteriosa scatola arriva da Beirut, contenente ricordi del passato di Maia, Alex si immerge in essi, scoprendo una storia che sua madre aveva cercato di dimenticare. Il film è un emozionante intreccio di ricordi, scoperte e riconciliazione tra passato e presente.

Il Parco Murgia Film è un evento promosso e organizzato dal CEA Matera in collaborazione con l’Ente Parco della Murgia Materana. La selezione dei film è curata da CINERGIA, mentre il progetto grafico è realizzato da ego55. L’evento gode del patrocinio del Comune di Matera ed è reso speciale dal grande entusiasmo dei partner tecnici e sostenitori, nonché dall’allegria della gente.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, visitate il nostro sito: www.parcomurgiafilm.it

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa serata di cinema, cultura e convivialità nel meraviglioso scenario del Parco della Murgia Materana.