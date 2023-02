Per il ”caso Claps” ciak ! il 15 febbraio anche a Matera

Le riprese erano cominciate il 17 gennaio scorso a Potenza,luogo dove venne consumato il delitto e alimentato i tanti misteri legati alla scomparsa, all’uccisione e poi del ritrovamento dei resti nel sottotetto della Chiesa della Trinità della studentessa Elisa Claps, e hanno toccato altri centri del Potentino come Rionero in Vulture e il prossimo 15 febbraio- e solo quel giorno- anche Matera. La conferma è in una delibera di giunta comunale, la N. 39/2023 del 2 febbraio scorso, che autorizza la società Sirios Studios di Potenza alle riprese audiovisive di un mediometraggio dal titolo provvisorio “Il caso Claps”.



Il progetto – riporta la delibera- consiste nella realizzazione di una serie televisiva tratta dal libro Blood on the Altar dello scrittore Tobias Jones tradotto per l’Italia “Sangue sull’altare. Il caso Elisa Claps: storia di un efferato omicidio e della difficile ricerca della verità”. La fiction, in 6 episodi di 50 minuti ognuno, ricostruisce la vicenda di una famiglia, i Claps, travolti dalla scomparsa della figlia minore, Elisa, avvenuta nel settembre del 1993 a Potenza. La serie si ripropone di ricostruire l’iter investigativo e giudiziario che ha portato alla condanna dell’assassino della giovane protagonista e sarà presentato presumibilmente nel mese di Ottobre 2023”. La delibera di giunta autorizza, nello specifico, a effettuare – come da richiesta – le riprese per la sola giornata del 15 febbraio 2023, in Via Sant’Agostino; Via Madonna delle Virtù ;Piazzetta di via Casale; Piazza San Pietro Barisano; Centro Storico e Rioni Sassi, in località specifiche da individuare di volta in volta durante la fase realizzativa del progetto. Una fiction attesa che tocca anche la Città dei Sassi e chissà, ricordando le tappe di quella vicenda, anche Policoro da dove nel 1994 partì la segnalazione che la povera studentessa era fuggita in Albania. Ma quella pista sfumò. Il resto è nelle responsabilità e silenzi che hanno contrassegnato quella tragica vicenda, trattata a più riprese dalla trasmissione di RaiTre ” Chi l’ha visto?”.



La Fiction Elisa Claps rientra tra le produzioni di Rai Fiction, come abbiamo preso nei giorni scorsi, nell’ambito di una programmazione che comprende , tra gli altri, lavori su Elsa Morante, Ada Merini, Tina Anselmi, il conte di Montecristo , oltre agli altri già noti come Lolita Lobosco, il commissario Ricciardi, a Un Passo dal cielo e, naturalmente, Imma Tataranni per la quale sono già iniziate le riprese nella Capitale.