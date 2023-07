Per cinema in terrazza ‘’ La febbre del Sabato sera’’

E’ un classico della cinematografia mondiale, con una marea di premi alle spalle, per John Travolta e per Oliva Newton John scomparsa nel 2022, che a quasi 50 anni dall’uscita ( 1977) ha fatto impazzire generazioni di un’epoca che voleva divertirsi. E l’Italia di quegli anni, ricordiamo, era alle prese con la lunga scia di sangue del terrorismo e delle stragi dalla precisa connotazione politica e dalle responsabilità che ancora attendono risposta…Altro capitolo. Quel clima che anticipava mode e disco aiuto a mutare rotta. E la scelta di Cinergia, e del suo direttore artistico Roberto Linzalone, dopo l’esordio del 6 luglio scorso con ‘’Sciuscià’’ di Vittorio De Sica, ben si inserisce nella estate dei concerti materani. Da non perdere. E appuntatevi le altre date in cartellone.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA

Giovedì 6 luglio 2023 alle ore 21:30, sulla terrazza del Museo di Palazzo Lanfranchi, comincia la 7ª edizione di Cinema in terrazza, la rassegna di classici del cinema restaurati organizzata dall’associazione CINERGIA in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera sul tema “Cinema e Cultura” e la Cineteca di Bologna e con il patrocinio del Comune di Matera.

La rassegna si compone di cinque film, classici della storia del cinema in versione restaurata in alta definizione e proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. I titoli sono nell’ordine: Sciuscià, La febbre del sabato sera, Tutto in una notte, Una vita al massimo, Psyco.

La rassegna prosegue ogni giovedì (con l’eccezione di un unico appuntamento fissato di lunedì) fino al 3 agosto. Le proiezioni cominciano alle 21:30 e il costo del biglietto è di € 5,00, comprensivo di biglietto per la visita al museo.

Durante le serate della rassegna il Museo di Palazzo Lanfranchi sarà inoltre visitabile al pubblico dalle ore 21:00 alle ore 24:00 in occasione delle aperture serali straordinarie di valorizzazione.

giovedì 6 luglio SCIUSCIÀ di Vittorio De Sica (Italia, 1946)



lunedì 17 luglio LA FEBBRE DEL SABATO SERA (Saturday Night Fever) di John Badham (USA, 1977)

giovedì 20 luglio TUTTO IN UNA NOTTE (Into the Night) di John Landis (USA, 1985)

giovedì 27 luglio UNA VITA AL MASSIMO (True Romance) di Tony Scott (USA, 1993

giovedì 3 agosto PSYCO (Psycho) di Alfred Hitchcock (USA, 1960)