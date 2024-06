Peppino, Ninetto e quelle scene del ”Vangelo” di 60 anni fa

Peppino Cotugno, materano, era uno scolaro o giù di lì quando partecipò come comparsa nel film ”Il Vangelo Secondo Matteo” diretto da Pier Paolo Pasolini e girato anche nei rioni Sassi di Matera. Ninetto Davoli, nel ruolo di pastore ruolo nel film, era poco più che un ragazzetto. E dopo 64 anni l’incontro in piazza Vittorio Veneto tra Peppino, oggi presidente della Pro Loco e Ninetto Davoli, attore affermato, in occasione dell’evento cinema Matera Fiction per parlare di Pasolini. Saluti di rito con Cotugno che si presente, come la definisce lui, con una ”chicca”, una serie di fotogrammi in bianco e nero ( naturalmente) di Pier Paolo Pasolini che -sostiene l’ex comparsa materana- era solito di tanto in tanto entrare in alcune sequenze del film. Ninetto ne è sorpreso, sfoglia le pagine, ma non conferma la presenza del regista friulano nel ”Vangelo” se non dietro alla macchina da presa.



A Peppino,però, il dubbio resta.Lasciamola lì…con Ninetto che conserverà per sempre quelle pagine di un ”Vangelo” apocrifo scritto dall’evangelista ( si fa per dire) Peppino Cotugno. E’ il primo atto degli eventi, questo tutto privato, per i 60 anni del ”Vangelo Secondo Matteo”. Al momento non c’è nulla nella programmazione ufficiale cittadina. Dopo l’estate. Aspettiamo. Nel frattempo rivedete quel grande film che diede notorietà a Matera, quale luogo ideale per girare film a tema religioso.