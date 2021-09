Per una volta, e con una prima dedicata alla proiezione del 25° film della serie dedicato a James Bond, ”No Time to die”, Matera ha respirato il clima da grande cinema con la gente- e tra loro tanti turisti- davanti al cinema comunale per assistere all’arrivo di attori che hanno fatto e continuano a fare la storia del cinema italiano e internazionale come Maria Grazia Cucinotta, Gina Lollobrigida e Giancarlo Nannini, omaggiati del premio ” I Sassi d’Oro” prima della proiezione del film. E in conferenza stampa, presso la Suite Hotel, hanno testimoniato quanto stoffa, classe, simpatia e voglia di scherzare ne hanno fatto grandi attori e attrici, anche sul set di alcuni film dedicati a 007, l’agente di sua maestà britannica con licenza di uccidere. Naturalmente, aneddoti e ricordi a parte su 007, colpiti da Matera ”unica” per un personaggio ”James bond” altrettanto unico e che è destinato a far cassa ovunque, nonostante i due anni di rinvio a causa dell’epidemia da covid.



Presidente della Lucana film commission, Roberto Stabile, sindaco Domenico Bennardi e amministratore dell’Apt Antonio Nicoletti impegnati, da quanto hanno annunciato, a lavorare insieme perchè ” No Time To Die” porti altre produzioni ( ci sono contatti in corso con varie produzioni) non solo per Matera ma per tutta la Basilicata. La Casa del Cinema, che non ha ancora aperto, puo’ essere il luogo per promuovere, organizzare e valorizzare la filiera cinematografica e il turismo. Ciak. Da domani al lavoro…Nel frattempo un cocktail dell’Amaro Lucano, omaggio alla bravura di James Bond.



NEL CAST DEL FILM

NO TIME TO DIE di Cary Fukunaga con Daniel Craig, Ralph

Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw,

Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Ana de Armas,

Billy Magnussen, David Dencik, Lashana Lynch.