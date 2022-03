Due lavori di periodi diversi nei film verità, scomodi, di denuncia dello scrittore, poeta, artista e regista friulano Pier Paolo Pasolini. Su queste scelte concordano Ivan Moliterni, critico cinematografico e Giuseppe Stasi, regista e sceneggiatore, intervenuti nel corso della serata organizzata dalla Fondazione Zetema sul tema “In anticipo sulla vita vera – Il cinema di Pier Paolo Pasolini” https://giornalemio.it/cinema/la-fondazione-zetema-omaggia-il-cinema-di-pier-paolo-pasolini/ .



E così dopo i saluti del presidente di Zetema Raffaello De Ruggieri, del sindaco Domenico Bennardi, dell’assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido è toccato ai due giovani tracciare un ”affresco” da addetti ai lavori sulla figura del Pasolini regista, della sua eredità e di quello che Matera potrebbe o non dovrebbe fare, dopo essere stata set naturale della Gerusalemme di 50 anni fa per il ” Vangelo Secondo Matteo” e conferito il 24 giugno 2011 la cittadinanza onoraria a Enrique Irazoqui , che ricoprì il ruolo di ”Gesù” nel film.

E a entrambi abbiamo posto le stesse domande.

Il film che più ti ha colpito della produzione pasolinana e perchè ?



Ivan Moliterni

Ci sono tanti film. Ma un dei miei preferiti è senz’altro La Ricotta (1963), che un mediometraggio che apparteneva a un film collettivo. Lì c”è il Pasolini che sintetizza tutto il suo pensiero: dare voce al sottoproletario, ma evidenziandone le contraddizioni della società e del cinema e dell’arte. E’ un po’ un compendio, in piccolo, del suo pensiero principale. Il film che chiude la sua carriera ” Salò e le 120 giornate di Sodoma” del 1975 è forse quello più lucido, tecnicamente consapevole, che è riuscito a dire molte più cose di quello che non sono riusciti a dire altri



L’Eredità che Pasolini ci ha lasciato ?

Ci ha lasciato un pensiero che era in anticipo sulla vita vera, che è un verso di una sua poesia. Aveva capito prima degli altri molte cose che si sono verificate. E ha lasciato ai cineasti un dono fondamentale che è la libertà di espressione, utilizzando la tecnica cinematografica aveva capito che era un mezzo di massa che gli garantiva di esprimersi.



Chi vedi tra i suoi possibili eredi ?

Eredì? Non credo. E’ stato unico. Altri hanno saputo dire e fare. Ma nelle sue manifestazione. Ma anche nella sua capacità di spaziare con diversi mezzi espressivi , e non solo il cinema, e di integrarli perfettamente credo sia stato un esempio unico. E’ chiaro. Non ne facciamo una scala di valori ma l’autenticità e l’originalità del suo pensiero ,dal mio punto di vista, è stato unico.

Cosa puo’ fare Matera per ricordare Pasolini ?

Matera ha fatto tanto. Ma si possono fare altre cose aldilà del centenario della nascita. Per esempio far vedere anche gli altri suoi film, in versione restaurata, far capire il suo linguaggio e magari accompagnare la visione con attività divulgativa di informazione e formazione.



Giuseppe Stasi

Il film che più ti ha colpito della produzione pasoliniana e perchè ?

” La Ricotta perchè e un film che è molto in anticipo sui tempi, almeno da un punto di vista stilistico. Arriva prima di Effetto Notte, anticipa Boris.



E un film sfacciato. E’ la prima faceva un sacrilegio, sviliva immagina sacre in maniera scherzosa, anche gioiosa . Guardare oggi alla situazione in cui siamo arrivati il baluardo è ” Salò e le 120 giornate di Sodoma” . Un film indigesto per molti , che descrive in maniera feroce e schietta l’anarchia del potere. In questo caso il potere fascista, il consumismo che era quello che aveva in mente Pasolini. Un film che rivisto oggi, con il senno di poi, ripropone il fascismo che è dentro di noi”



Chi vedi tra i suoi possibili eredi

Moravia, quando morì Pasolini, disse che di poeti come lui ‘ne nascono uno ogni secolo”. Ci sono degli autori che, comunque, hanno affrontato le stesse tematiche come Yorgos Lanthimos si avvicina molto a Pasolini. E’ molto pagano

L’Eredità che Pasolini ci ha lasciato ?

Una filmografia enorme. Come cineasta, all’interno del sistema, aveva una buona dose di libertà di parlare al pubblico. Possibilità che pochi hanno. Un autore libero.



E Matera per ricordarlo degnamente, visto che qui è stato girato ”Il Vangelo secondo Matteo” ?

Parlare di Pasolini evitando di parlare del Vangelo Secondo Matteo, per conoscere fino in fondo opera, intuizioni, provocazioni, riflessioni.

Fin qui Stasi e Moliterni per la prima iniziativa che a Matera ha aperto le iniziative per i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Attendiamo di conoscere, quando e cosa faranno Amministrazione comunale, associazioni del mondo della cinematografia, associazioni culturali, la Regione Basilicata con una Lucania film commission silente dopo le dimissioni dell’ex presidente Roberto Stabile e con i progetti su Matera (ne abbiamo scritto tante volte) finiti al momento nell’oblio. Per ora tutto fermo… ciack, compreso.