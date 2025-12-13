Partnership tra Matera Film Festival, Festival du Cinéma Méditerranéen de Tétouan e Balkan Film Market

“In vista della sua VII edizione e della nomina della città di Matera a Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, il Matera Film Festival prosegue il suo percorso di internazionalizzazione avviando nuove relazioni strategiche con alcune tra le più significative realtà cinematografiche dell’area mediterranea. In questi giorni è stato infatti siglato un Protocollo d’Intesa tra l’Associazione Makingof – organizzatrice del Matera Film Festival – e il Festival du Cinéma Méditerranéen de Tétouan, una delle manifestazioni più prestigiose dedicate al cinema del Mediterraneo.” E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica che “L’accordo sancisce una collaborazione triennale fondata su attività congiunte di promozione, scambi culturali, ospitalità di delegazioni e autori e proiezioni.

L’obiettivo è quello di valorizzare e diffondere la conoscenza e le cinematografie delle due sponde del Mare Nostrum. Il protocollo rappresenta il primo passo del programma speciale “MFF Focus Mediterraneo 2026”, che ha già avuto una prima anticipazione nell’edizione del Festival appena terminata.

Nel 2025 il Matera Film Festival ha infatti istituito il “Premio MFF Focus Mediterraneo”, conferito a Nicolò Govoni, attivista e CEO dell’associazione no-profit Still I Rise, per la sua sensibilizzazione al tema della crisi scolastica globale, raccontata nel docufilm “School of Life”, diretto dal regista Giuseppe Marco Albano e prodotto da Groenlandia Group.

L’obiettivo di Still I Rise è portare educazione d’eccellenza ai bambini profughi e vulnerabili del mondo mediante la creazione di scuole d’eccellenza; tra le tante, anche in Grecia e Siria. Parallelamente, il Matera Film Festival è al lavoro per ampliare ulteriormente la rete di partenariati internazionali: sono in corso le attività finali per la definizione di un accordo con il Balkan Film Market, realtà di riferimento nell’area balcanica con l’obiettivo di promuovere il cinema e la cultura delle aree coinvolte, ricche di storia, diversità culturale e tradizioni cinematografiche uniche. Tali iniziative mirano a costruire un ponte culturale tra Matera e il Mediterraneo, rafforzando il ruolo della città: storicamente un punto di riferimento per il cinema d’autore e l’innovazione artistica, Matera sarà il palcoscenico per il cinema europeo e mediterraneo in vista del 2026.”

