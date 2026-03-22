Parte domani da Matera il tour di Rocco Papaleo in Basilicata per il lancio del suo film

“Sarà il 23 marzo a Matera, nella Multisala Red Carpet e poi al Cineteatro Guerrieri, la prima tappa in Basilicata il tour di quattro giorni del film “Il Bene comune” che sarà proiettato in sette cinema lucani.” Lo si legge in una nota in cui si spiega che “Promossa ed organizzata dalla Lucana Film Commission in collaborazione con Piper Distribuzione, la campagna di promozione del nuovo film di e con Rocco Papaleo arriverà a Tito, al cinema mulltisala Ranieri, e Potenza, nel cineteatro Due Torri il giorno 24 marzo per proseguire poi nei cinema Stella di Pisticci, Andrisani di Montescaglioso e Iris di Lagonegro. Per raccontare la nascita di questo nuovo lavoro di Rocco Papaleo, e la sua ambientazione nel Parco Nazionale del Pollino, la Lucana Film Commission, che ha sostenuto il film, e la Regione Basilicata hanno organizzato una conferenza stampa che si svolgerà martedì 24 marzo alle 16 nella Sala Verrastro della Regione. Accanto al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e alla Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Gina Romaniello, saranno presenti Rocco Papaleo, autore (assieme a Walter Lupo), regista e interprete de “Il Bene comune”, e l’attore Andrea Fuorto. “Rocco Papaleo è il vero brand ambassador della nostra regione al cinema – afferma Margherita Gina Romaniello – ed anche in questo nuovo film la Basilicata viene raccontata come un luogo autentico, capace di emozionare, ma anche un territorio dove la vita conosce e riconosce infiniti volti di una stessa medaglia che è l’essere umano”.

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