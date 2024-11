Papaleo a Matera con nuovo libro e quel film sul “cammino” da costa a costa

Sono passati 14 anni dall’uscita di ‘’Basilicata coast to coast’’ il film di Rocco Papaleo, che fece conoscere un ‘’Cammino’’ sostenibile dal Tirreno allo Jonio, passando per i centri dell’interno, e quel lavoro continua ancora a interessare quanti scoprono per la prima volta o conoscono appena la nostra regione. Lunedì 25 ottobre, come abbiamo scoperto per caso sulla pagina social del Matera film festival, al Cineteatro comunale ‘’ Gerardo Guerrieri’’ sarà proiettato il film ( biglietto di ingresso 5 euro) e poi l’incontro con l’autore, attore, scrittore e anche cantante Rocco Papaleo. Sul palco per parlare del libro e anche di altro, immaginiamo, l’architetto materano Paolo Irene. Annotate e passate parola…



L’ANNUNCIO DELL’APPUNTAMENTO

Lunedì 25 Novembre 2024 alle ore 18 al Cineteatro Guerrieri di Matera per gli eventi collaterali del Matera Film Festival è in programma la proiezione del film “Basilicata cost to coast” diretto e interpretato dal regista lucano Rocco Papaleo in occasione dei 15 anni dall’uscita del film. A seguire Rocco Papaleo presenta il libro “Perdere tempo mi viene facile – autobiografia musicale di un meridionale in libera uscita”. Conversa con l’autore l’architetto materano Paolo Irene. Interviene il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini.



Costo del biglietto 5 euro per la proiezione del film “Basilicata coast to coast”;

Ingresso libero per la presentazione del libro “Perdere tempo mi viene facile – autobiografia musicale di un meridionale in libera uscita” di Rocco Papaleo.

Per info e prenotazioni contattare il numero 0835.334116