ORIZZONTE CINEMA LAB: UN ANNO RICCO DI CINEMA PER LE SCUOLE

La fine di maggio 2025 segna anche la conclusione del progetto Orizzonte Cinema Lab, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM (cinemaperlascuola.istruzione.it), pensata, organizzata e sviluppata da Ombre Meridiane Società Cooperativa Sociale di Matera.

Progetto Orizzonte Cinema Lab

Si tratta di un progetto di educazione all’immagine e di formazione del giovane pubblico, con percorsi laboratoriali rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e azioni formative dedicate ai docenti, sviluppati e realizzati adoperando i linguaggi del cinema e dell’audiovisivo, anche mediante la produzione creativa e la sperimentazione didattica.

Giunti ormai al termine dopo un anno ricco di spunti di riflessione, i laboratori hanno coinvolto ancora una volta le scuole destinatarie anche nelle presentazioni dei lavori, che si sono svolte alla presenza degli esperti/formatori, dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, dei bambini e dei ragazzi e, soprattutto delle rispettive famiglie. Sono state raccontate dai giovani protagonisti le esperienze fatte durante i percorsi formativi: dall’organizzazione della rassegna cinematografica alle fasi di produzione e post-produzione audiovisiva, alla scrittura creativa, alle attività di educazione ai linguaggi del cinema e delle immagini. Grazie alla visione dei cortometraggi realizzati, sono stati momenti entusiasmanti ed emozionanti nei quali è stato importante raccontare alle famiglie le attività e le loro ricadute in termini culturali, di benessere e di socializzazione, fondamentali obiettivi pedagogici e didattici nell’ambito di tutti i percorsi.

A chi si è rivolto

Negli istituti I.C. “E. Fermi”, I.C. “D. Bramante-Torraca”, I.I.S. “A. Turi-I. Morra”/ITAS “G. Briganti” e I.T.C.G. Loperfido-Olivetti di Matera, alunni e studenti sono stati i protagonisti di un momento conclusivo di festa e di condivisione che, ancora una volta, ha unito tutti attorno alla potenza delle immagini, creando occasioni di riflessione e dialogo tra generazioni diverse.

Infatti, tutti i prodotti e gli output realizzati hanno permesso ai gruppi-classe coinvolti non solo di imparare divertendosi e sperimentando, ma anche di riflettere su temi della nostra contemporaneità, sull’arte e sul patrimonio culturale, attraverso il linguaggio universale, democratico e inclusivo delle immagini.

Tutti i prodotti audiovisivi, gli output relativi ai singoli percorsi e laboratori, il materiale fotografico e di approfondimento sono fruibili online sulla piattaforma di progetto www.orizzontecinemalab.it, vero e proprio ambiente digitale pensato per dare continuità alle attività messe in campo e raccogliere i risultati del lavoro svolto.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.