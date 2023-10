Ora la RAI mandi in onda la fiction censurata su Riace “Tutto il mondo è paese”!

Eravamo a settembre 2018, quando Beppe Fiorello accusò pubblicamente la RAI di boicottare la messa in onda della sua fiction sull’accoglienza di Mimmo Lucano a Riace dal titolo “Tutto il mondo è paese“. La storia, diretta da Giulio Manfredonia per Picomedia, Ibla Film e Rai Fiction, era già prodotta, girata e montata, è ispirata al modello di accoglienza e integrazione della cittadina di Riace e al suo sindaco, che il magazine Fortune aveva messo al 40° posto tra le persone più influenti al mondo. Tutti pensarono ad un intervento dell’allora ministro dell’interno Matteo Salvini, ma la Rai -con una nota- si giustificò dichiarando che: “Non esiste nessun blocco della messa in onda, la fiction è stata semplicemente sospesa” in attesa delle decisioni della magistratura sulla vicenda che coinvolge il sindaco Lucano, indagato “da parte della Procura di Locri per alcuni presunti reati collegati alla gestione del sistema di accoglienza. Non appena la magistratura comunicherà le sue decisioni finali in merito all’indagine, il servizio pubblico adotterà i provvedimenti conseguenti.” Bene! Ammesso che sia andata proprio così, ora che la magistratuta ha spazzato via tutto quel fango sulla figura di Mimmo Lucano e sul suo operato, quando la RAI ha intenzione di mandare in onda la fiction? O la presenza nel governo ancora del ministro Salvini farà tirare fuori dal cilindro qualche altro inghippo?

Beppe Fiorello, che nella fiction interpreta proprio il sindaco Lucano, si dichiarò -sempre nel 2018- entusiasta di questa opportunità affermando che: «A tutti quelli che dicono cose senza aver mai messo un piede a Riace, dico andate a conoscere di persona quest’uomo e capirete», (alludendo al sindaco Mimmo Lucano). Troppo tardi, purtroppo. Quell’originale sistema di accoglienza messo su da Mimmo Lucano è stato infangato e demolito, invece di essere preso ad esempio ed esportato in tante piccole realtà del sud che si stanno sempre più spopolando ed estinguendo. Il crollo del castello accusatorio è certo una soddisfazione, seppur tardiva, per Lucano e la sua opera…che è oramai solo un ricordo. Un bel ricordo che anche la messa in onda di questa fiction, all’epoca censurata, potrà contribuire a riportare al centro di una discussione sul temna dell’accoglienza mai affrontato in modo strutturale, come invece di dovrebbe. Considerato che è un problema con cui si avrà a che fare per chissà quanti decenni e che si dovrebbe valorizzare per arricchire la nostra società, in un Paese sempre più povero di abitanti e forza lavoro.

A seguire il servizio della TGR Calabria del 2017 all’inizio delle riprese della fiction a Riace: