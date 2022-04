La ricordate? Ne avevamo parlato nella passata edizione al Matera Film Festival, in occasione della presenza di un grande protagonista del cinema internazionale come David Cronenberg, e quella mostra di fumetti aveva colpito originalità, freschezza, incisività e libertà espressiva. Non potevano non accorgersene per il Comicon di Napoli e toccherà proprio alla mostra aprire la rassegna partenopea.

La bellissima mostra La Nuova Carne progettata per i giorni di presenza di David Cronenberg al Matera Film Festival grazie alla Marco Lucchetti art Gallery, Napoli Comicon, Museo Nazionale di Matera, APT Basilicata sbarca in questi giorni al Napoli Comicon. Il Salone Internazionale della Cultura Pop di Napoli.

Al COMICON troverete nuova versione della mostra ulteriormente ampliata di autori che interpretano i film del maestro. Siamo tutti in attesa del nuovo film che sarà presentato a Cannes. Ringraziamo tutti quelli che hanno creduto in questa idea e in questo bellissimo scambio tra Festival. Cosa rara.

