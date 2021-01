…Volto noto sul grande e piccolo schermo e legato a Matera e alla Basilicata come pochi. Torna appena può tra una pausa e l’altra dopo aver ‘’girato’’ in Italia o all’estero, come capitato di recente, e quando accade che la sua e la nostra terra sono in pericolo si muove, si fa sentire, perché non accada l’irreparabile. La notizia che, ancora una volta, alcune zone della nostra regione sono state indicate tra le 67 che potrebbero ospitare il sito unico di rifiuti nucleare, lo ha scosso e non poco. E a ragione, dopo aver partecipato (era sul palco) alla marcia dei ‘’100.000’’ di Scanzano Jonico quel 13 novembre del 2003. Anche allora si era speso per difendere quello scrigno di sapori, saperi, di arte e storia che non poteva essere barattato per un investimento che avrebbe accelerato la fine di tante potenzialità della nostra Basilicata. Tanto più ora, dopo l’anno di Matera capitale europea della cultura e dopo fiction e film che hanno valorizzato identità,anima e bellezza. Un ‘’No’’ secco e convinto contro il nucleare, nonostante le rassicurazioni governative che la Basilicata non sarà presa in considerazione per un progetto che, se attuato, sarebbe devastante. Grazie Domenico.



PERCHE’ NO AL NUCLEARE

No al sito unico per le scorie radioattive in Basilicata. Pensai la stessa cosa nel 2003 quando salii sul palco di Scanzano Jonico a leggere il passo sui lucani di Leonardo Sinisgalli.

Oggi le ragioni sono le stesse,

ma questa volta lo sono ancora di più.

Chi comprerebbe le fragole del metapontino, chi consumerebbe le arance della Val d’agri, chi verrebbe a villeggiare in Basilicata

dove la qualità della vita è alta e tutto costa ancora meno?

Le coste lucane dallo Jonio al tirreno hanno ancora la bandiera blu

di Goletta verde, perché sono incontaminate.

Con la presenza del sito per le scorie radioattive in Basilicata

sarebbero penalizzati per sempre definitivamente dopo la pandemia

l’intero comparto agroalimentare e quello turistico, per non parlare

del brand culturale lucano che non ha più visto turisti dopo l’esplosione di Matera 2019.

Chi verrebbe ad ambientare in Basilicata dei film e delle serie televisive italiane e internazionali come è stato per il nuovo 007 No time to die , o per The Passion of Christ di Mel Gibson

per Sorelle , o per Imma Tataranni di Rai Fiction?

La Basilicata si spopolerebbe e perderebbe tutte le sue ricchezze naturali, storiche e artistiche.

La Basilicata non ha bisogno di altre compensazioni. Bastano già quelle per le trivellazioni petrolifere e per l’acqua data alle regioni limitrofe.

Domenico Fortunato