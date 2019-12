Se continua ad affascinare la storia del burattino di Collodi, discolo per ingenuità, curiosità, che finisce nel paese dei Balocchi, incontra il Gatto e la Volpe, la fatina turchina e si commuove alle lacrime di papà ”mastro Geppetto”, significa che nella dimensione ”2.0” dell’isolazionismo social c’è ancora spazio per le favole e per una morale che incanta. L’ultima versione di Matteo Garrone, vista e recensita con la scrupolosità e l’entusiasmo di sempreda Armando Lostaglio, è una perla che splende per tanti aspetti .E merita la notorietà che ha acquistato sul campo. Se scuole materne o biblioteche come quella per i piccoli di Matera è intitolato al simpatico Pinocchio merito di Carlo “Collodi” Lorenzini che ha affascinato Garrone, un regista tutto d’un pezzo che ha fatto tanta gavetta ma senza montarsi la testa proprio come il ” Garrone” del libro Cuore di Edmondo De Amicis . Un film da vedere al Cinema e, per quanti potranno, un consiglio a recarsi a Capri per visitare la mostra ” Capri, Hollywood”, dove sarà possibile ammirare anche il costume originale di Pinocchio. Una mostra tutta dedicata al film di Matteo Garrone, per festeggiare

Federico Ielapi, il giovanissimo attore che si è trasformato nel

burattino più famoso del mondo, vincitore del premio ‘Capri

Future’ 2019 della 24 edizione dell’International film festival in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio. Per Pinocchio saranno ospitate due importanti iniziative presso la Casa Rossa di Anacapri e la Certosa di San Giacomo . Nella prima

Cheryl Boone Isaacs inaugureràil 28 dicembre la mostra con bozzetti scenici, foto e

costumi di ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone. Si tratta di 30 scatti selezionati dal regista con l’aggiunta della curiosità del i costume di Pinocchio, ideato da Massimo Catini Parrini e

realizzato dalla sartoria Tirelli Costumi-Roma . Alla Certosa di San Giacomo spazio a lle immagini della mostra ‘My Divas’ di Roberto Rocco – formatosi alla scuola del regista Zeffirelli- con scatti di attrici famose.

PINOCCHIO_ diretto da Matteo Garrone

di Armando Lostaglio

Visto al cinema Lovaglio di Venosa

Quando esce un film del regista fra i più apprezzati come Matteo Garrone, va visto e basta! La Quando esce il suo ultimo film _PINOCCHIO_

– tratto da Collodi che lo scrisse 150 anni fa – la curiosità aumenta, in quanto la cifra artistica del regista romano va inevitabilmente a confrontarsi con i precedenti sul burattino più famoso del mondo. Come il capolavoro televisivo realizzato da Luigi Comencini nel 1972, scritto con la grande Suso Cecchi D’Amico e interpretato dal piccolo Andrea Balestri con Nino Manfredi nel ruolo di Geppetto; o il film che realizzò Roberto Benigni nel 2002 da lui interpretato e scritto con Vincenzo Cerami (costato molto e candidato senza successo agli Oscar).

Paragoni superflui, perché la lettura collodiana avrà sempre un proprio immaginario del tutto individuale, nella reminiscenza dei bambini di ogni tempo. Il _PINOCCHIO_ di Matteo Garrone va piuttosto inquadrato nella sua filmografia, capace di conferire dignità al contesto umano, sia che tratti di drammatica attualità sia che tratti di favole, esaltando il carattere di una mitologia atemporale. Il regista qui mette in gioco la propria visione del racconto collodiano colorandolo con personalità antropomorfiche, sapientemente realizzate come già fece pochi anni fa con IL RACCONTO DEI RACCONTI, tratto dal seicentesco “_Lo cunto de li cunti_” dello scrittore campano Giambatttista Basile. Garrone sembra soggiacere ad una fascinazione per i suoi personaggi da renderli palpabili in ogni scena, fotografate splendidamente sia negli interni di una povertà assoluta sia nella luce vivida della campagna toscana. “A Pinocchio – dice Garrone – penso da quando, a 6 anni, lo disegnavo; è un libro su animali che diventano allegorie della società dove viviamo. E’ una favola che può essere letta in modi diversi, una storia d’amore tra padre e figlio che, attraverso gli errori, capisce l’importanza della redenzione e di amare il padre. Pinocchio rifugge dall’ordine, insegue i piaceri e ha un debole verso le tentazioni, qualsiasi bambino vi si può riconoscere.”

Eppure il suo Pinocchio è un bambino imbalsamato nella corazza legnosa e statica che nelle espressioni conferisce poca emozione (al contrario del Balestri di Comencini). Lo ha voluto burattino fino alla finale trasformazione redentiva. Quanto a Geppetto, Roberto Benigni ritorna nel racconto toscano e rimane giullarescamente se stesso pur nella gioiosa umanità genitoriale. E, come ha dichiarato: “Questo è il padre più famoso al mondo, é evangelico, come Giuseppe di Gesù, muoiono e risorgono, padri di figli adottivi.” Padri e figli, evocando il verso

dell’Odissea: “Se gli uomini potessero scegliere ogni cosa da soli, per prima cosa vorrei il ritorno del padre”. Tanta letteratura, musica e Cinema ha ispirato il racconto di Collodi: da Chaplin e il suo _Monello_, a De Sica e Zavattini del _Miracolo a Milano_ e _Ladri di biciclette_, a Fellini e la sua anima circense, e persino Spielberg con _A.I. – Intelligenza artificiale_ (del 2001) nato da una idea di Kubrick. E gli innumerevoli intellettuali pronti a rileggere la parabola allegorica, come don Francesco Masi che appena imparò a leggere si fece regalare il libro di Collodi, strumento didattico di una vita da teologo e docente. Matteo Garrone sa impregnare il suo Pinocchio di poetica visionaria. Grazie a sapienti truccatori, costumisti e scenografi, fa muovere bene i suoi attori (mai così bravi e ben diretti Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo, la Volpe e il Gatto); Gigi Proietti-Mangiafoco, e la Fata Turchina la francese Marine Vacth. Il piccolo Federico Ielapi-Pinocchio prima di arrivare sul set veniva truccato per ben quattro ore. Infine, la fotografia di Nicolaj Brüel (utilizzato anche nel precedente _Dogman_) e la colonna sonora di Dario Marianelli conferiscono un’aura di fantastico e di leggerezza in questo che resterà il racconto più amato al mondo.