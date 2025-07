Nell’ex pastificio anche il tour dei film girati a Matera. L’esempio di Harry Potter

Se non ci siete mai andati e ne avete sentito parlare,aldilà che siate fans delle avventure del maghetto Harry Potter, che sta girando una nuova serie ispirata all’opera della scrittrice Joanne Kathleen Rowling, vi consigliamo di recarvi alla Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, che si trovano a Leavesden, vicino a Watford, a circa 32 km a nord-ovest di Londra. E il viaggio, con una visita che dura almeno sei ore vi dimostrerà sul campo come dal cinema si possa creare un movimento turistico ed economico davvero consistente. Il tour,https://www.wbstudiotour.co.uk/it/, è davvero strabiliante, del resto siamo negli studi della Warner Bros, e in precedenza anche studio televisivo e di azienda aereonautica, e il via vai continuo di migliaia di visitatori da tutto il mondo è una conferma che costo del biglietto e tutto quello che ci ruota intorno tra effetti speciali, merchandising, ristorazione ( un boccale di burro birra è d’obbligo) non fa che incrementare attenzione verso Londra, che è una capitale mondiale del turismo, e del piccolo centro che ospita quella attrazione.



E Matera? Continua a restare al palo. Negli anni si è fatto poco o nulla per sfruttare appieno i ritorni dei film girati a Matera. Niente ‘prime”, titoli di coda, selfies da protagonismo, quando è stato possibile, e scarso materiale messo da parte per consolidare le attrazioni. Le possiamo contare, quasi, sulle punta delle dita: un paio di abiti da scena di ”The Passion” che sono nella stanza del sindaco, forse qualche pezzo di scenografia di Nativity e di James Bond come ci aveva raccontato un falegname locale prima della ”devastazione” di Murgia Timone e basta…



E allora ritorna l’area dell’ex pastificio Padula-Barilla di via Cererie, al rione Piccianello, comprato da privati all’asta del Tribunale e oggetto di una prima proposta di intervento, presentata nel corso della passata amministrazione comunale, che ha tenuto aperto il dibattito sulle funzione di quell’area nata per funzioni legate ad attività produttive. Il privato, giustamente, intenderà valorizzae quegli spazi, ma occorre- e lo abbiamo sentito anche in campagna elettorale- che la città si inserisca nel dibattito sul cosa si potrebbe realizzare per una città, Matera, dalle potenzialità turistiche ma con una forte carenza di idee forti per consolidare e diversificare l’offerta. Il tour di poche ore, lungo itinerari consolidati, mostra la corda…e per evitare che si spezzi, anche in relazione con il continuo aumento dei prezzi, occorre guardarsi dentro e intorno. Il cinema è tra questi e l’esempio degli Studi della Warner Bros, dedicati alla saga del maghetto Harry Potter, può aprire a un progetto di attrazione che vada avanti tutto l’anno.



I filoni su cui lavorare non mancano: dal tema religioso e storico a quello dell’avventura, del poliziesco. Ma serve cultura d’impresa con investimenti che non possono escludere la parte pubblica. E poi, come era stato ipotizzato in passato, spazi per girare eventualmente gli ”interni” di produzioni cinematografiche e audiovisive a Matera nei capannoni del molino Pastificio – Barilla ce ne sono. Oggi le grandi produzioni lo fanno a Cinecittà. E poi c’è la filiera della logistica, della formazione che possono essere utili anche per le film commission ( dalla Lucana all’Apulia film commission) e alla Centro sperimentale di cinematografia, con il quale sono stati ripresi i rapporti. Non abbiamo la bacchettà magica come il maghetto Harry Potter, ma se si riesce a tirar fuori sinergie e cultura d’impresa un percorso e un investimento si possono attivare. Evitando la smemoratezza del recente passato che dimentica, e non sarebbe male, di installare le croci del Golgota sulla Murgia (almeno a Pasqua) a ricordo dei film a tema religioso, che sono stati girati a Matera. E magari una replica della Aston Martin di 007, suggerimento rimasto inattuato, protagonista di inseguimenti nei rioni Sassi.

Selfies e non solo aldilà dei racconti, ma senza riferimenti, di accompagnatori e guide turistiche.Fantasie? No, sono soldi e movimento turistico, contro le ricorrenti lamentazioni di stagione di certa pseudo imprenditoria turistica, abituata a chiedere al Pubblico di intervenire…



Nel 1999, la Heyday Films affittò il sito per la produzione dei film di Harry Potter, utilizzando gli studi per tutti i film della saga, terminata nel 2011.



Già nel 2001, dopo il successo del primo film della saga, Harry Potter e la Pietra filosofale, la Warner Bros. pensò all’apertura di un’attrazione a tema Harry Potter, cominciando perciò a conservare e collezionare i numerosi oggetti di scena e set usati nel film. Dopo aver completato le registrazioni dell’ultimo film della saga, il team di produzione si è ritrovato con così tanto materiale di scena che non poteva essere dimenticato o buttato, da qui l’idea di permettere a chiunque di osservare con i propri occhi il vero “Behind the Scenes” della saga.



Il Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter è stato aperto al pubblico il 31 marzo 2012. All’evento di apertura hanno partecipato molti membri del cast e della troupe della serie di film di Harry Potter, tra cui Rupert Grint (Ron Weasley) Tom Felton (Draco Malfoy), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Warwick Davis (Professor Vitious), David Thewlis (Remus Lupin), Helen McCrory (Narcissa Malfoy), George Harris (Kingsley Shacklebolt), Nick Moran (Scabior), Natalia Tena (Ninphadora Tonks), David Bradley (Gazza), Alfred Enoch (Dean Thomas) Harry Melling (Dudley Dursley), i produttori David Heyman e David Barron e i registi David Yates, Alfonso Cuarón e Mike Newell.



Il 26 aprile 2013, a più di un anno dall’apertura del tour, si è tenuta una seconda inaugurazione alla presenza del Principe William e Catherine, accompagnati dal principe Harry e da JK Rowling.



Il Tour

Il set della Sala Grande di Hogwarts.

I visitatori possono raggiungere gli studios anche tramite un bus-navetta apposito che parte dal centro della città di Londra a orari specifici.



Il Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter rende onore all’imponente lavoro della crew di portare sul grande schermo il mondo della magia, dando al pubblico la possibilità di toccarla con mano e immergersi in prima persona nei set originali usati nei film. All’interno degli Studios sono inoltre presenti molti giochi e attività multimediali, consentendo ai visitatori di interagire con l’attrazione.

Il tour è organizzato sotto forma di percorso guidato, ma sembra un vero e proprio villaggio in cui i visitatori sono liberi di muoversi in autonomia. Tra i set che di possono visitare ci sono la Sala Grande, l’ufficio di Albus Silente, Diagon Alley, il Ministero della Magia, la sala comune di Grifondoro e il dormitorio dei ragazzi, la capanna di Hagrid e un modello in scala 1:24 del castello di Hogwarts (utilizzato per le riprese esterne).

Vi è anche un piccolo chioschetto esterno dove poter bere la storica Burrobirra, la bevanda (analcolica) dei maghi presente sia nei libri che nei film.

Alla fine dell’attrazione vi è anche lo shop in cui è possibile acquistare gadget di Harry Potter, come le repliche delle bacchette, tazze, sciarpe, costumi e molto altro.



Modello del castello di Hogwarts

Il modellino in scala 1:24 del Castello di Hogwarts, occasionalmente ricoperto di neve durante la stagione invernale.

Alla fine del percorso i visitatori possono ammirare una delle attrazioni più emozionanti per ogni vero amante nella saga: il modello in scala 1:24 del Castello di Hogwarts.

Questo modello è stato realizzato per il primo film della saga, ma poi modificato e ri-adattato più volte per i film successivi. La versione in esposizione raffigura il castello come lo si vede in Harry Potter e il principe mezzosangue. La caratteristica più sorprendente sono le 2500 luci di fibra ottica che possono essere accese cliccando su dei tablet attorno al modellino.[1][2]



Espansioni

L’attrazione ha subito alcune espansioni e modifiche nel corso degli anni. Nel 2015 è stata aggiunto il set del binario 9¾. I visitatori possono salire a bordo delle carrozze dell’Espresso per Hogwarts e ammirare la vera locomotiva a vapore usata nei film (un esemplare GWR 4900 Hall classe n. 5972 Olton Hall).

Nel marzo 2017 è stata aperta una nuova area dedicata alla Foresta proibita.

Nell’aprile 2019 è stata inaugurata l’espansione della Gringotts Wizarding Bank, la banca dei Maghi.

Il 1º luglio 2022 è stata aperta l’espansione della serra della Professoressa Sprout, come parte di una nuova funzionalità intitolata “Mandragole e creature magiche