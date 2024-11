Nelle sale, dal 5/12, il film “Non dirmi che hai paura” dal romanzo del lucano Giuseppe Catozzella

Ne avevamo parlato a giugno scorso del film “Non dirmi che hai paura” del regista Yasemin Şamdereli e tratto dal romanzo del 2014 opera dello scrittore di origini lucane (mamma di San Mauro Forte e Papà di Grassano) Giuseppe Catozzella, in occasione della sua uscita in anteprima al New York al Tribeca Film Festival, il festival di Robert De Niro (https://giornalemio.it/cinema/pronto-per-le-sale-il-film-samia-tratto-dal-romanzo-di-giuseppe-catozzella/). Ebbene è notizia ufficiale che la pellicola sarà in distribuzione nelle sale italiane a partire dal 5 dicembre prossimo. A seguire il trailer ufficiale:

In occasione della partecipazione del film al festival USA Giuseppe Catozzella disse “Sono molto felice che il film andrà a rappresentare l’Italia negli USA a un festival prestigioso, e ancora di più che questo film tra poco sarà di chi vorrà guardarlo, in tutto il mondo. Il romanzo è uscito 10 anni fa, in questi 10 anni credo abbiamo capito che le migrazioni sono il grande tema del nostro tempo, quello su cui si giocano guerre e governi, quello su cui si misurano i nostri sogni. Il sogno di Samia adesso è un grande film, diretto da Yasemin Şamdereli.” Il film sarà sicuramente un grande richiamo alla realtà come già fece il libro, pur in una situazione che sul tema sta arretrando in modo pauroso…in Italia e negli USA.