Nella dimensione(persa) del silenzio. Una vita e un film di 60 anni fa

Ascoltare sè stessi, gli altri, la natura che fa il suo corso mentre il frinire dei grilli -in questa rovente estate- finisce con il conciliare il sonno e fa passare immagini, situazioni del passato o riflessioni su pagine del vissuto quotidiano. Per farlo occorre cercare la dimensione del silenzio. Del resto basta poco,riducendo al massimo o cessando del tutto il rapporto con la tecnologia o con quella dimensione alienante e stressante dei social. Non se ne può fare a meno, ma si può scegliere di limitarne l’uso allo stretto necessario e poi godetevi una pausa silenzio e capirete quanto vi siete o ci siamo persi finora a non ascoltare noi stessi e la natura, che è una parte di noi. Armando Lostaglio, attingendo alla video discoteca della memoria ci offre spezzoni di dialogo di un film in 12 quadri “Questa è la mia vita” del francese Jean Luc Godard del 1962 ” interpretato da una brava Anna Karina e nella canzone ” Quello che manca al mondo di Ivano Fossati.. Interrompete il silenzio per rivederli e riascoltarli.



LE PAROLE DI UNA ESTATE DIFFICILE

Le parole vuote di una estate difficile“Perché lei mi racconta storie simili? – Così… Un po’… per parlare. – Ma perché bisogna sempre parlare? Io trovo che molto spesso bisognerebbe star zitti, vivere in silenzio. Più si parla, più le parole non vogliono dir niente.”E’ una delle lapidarie affermazioni tratte dal film Questa è la mia vita (Vivre sa vie) girato nel 1962 dal geniale autore francese Jean-Luc Godard. Quanto mai pertinenti con il chiacchiericcio di parole vuote e fino a poco tempo fa desuete, parole di crisi pressoché quotidiane che relega il pensiero in un contenitore sottovuoto. “Nel linguaggio menzogna ed errore sono pressoché inscindibili e indiscernibili”, prosegue in un altro segmento quel film del maestro francese. Notizie funeste di borse e mercati, una violenza che segue un’altra, e giù a contare e raccontare l’incomprensibile, vuoto dopo vuoto. Il confine fra libertà di espressione (diritto di cronaca) e il chiacchiericcio ferale è ormai sempre più labile: incertezze e trepidazioni sono una costante e, di contro, il mercato da spiaggia, con suggestioni al netto dei sentimenti. “Bisogna prestarsi agli altri e darsi a se stessi“ è la citazione di Montaigne in apertura di quel film di Godard. Una lettura della realtà che si affranchi dal mormorio inconsistente, sarebbe auspicabile in un sistema che si affranchi dalla mercificazione di ogni effetto, di ogni commozione.



Sarebbe un sensibile contributo contro la maldicenza nella quale si annega. Mentre si è sospesi in un limbo senza tempo, perché siamo fuori dal tempo, nel vuoto, e soprattutto in attesa di un “Godot che non arriverà mai”. A quanti ancora riescono a credere e a gioire, ad indignarsi senza scandalizzarsi, va questa intensa canzone di Ivano Fossati: “Quello che manca al mondo / è un poco di silenzio / quello che manca a questo mondo / è il perdono / che non vedo e non sento / tutta la gente intorno sogna di cavalcare il temporale / quello che serve alla vita è acqua e sale / io non sono quell’uomo che aveva un sogno che ne è stato dei sogni di questo tempo? / Di che cosa parliamo in questa vita? Di che cosa nutriamo i nostri figli? / Quello che mancherà domani / è un monumento all’uguaglianza quello che manca già stanotte / sono mille parole d’amore / perché c’è gente che parla d’amore in una lingua morta, / sono vivi e gli basta e sanno aspettare, / ma in questa estate che sembra piuttosto dicembre / non tutto va bene oppure sì,/ se vi pare…”Armando Lostaglio