Un tempo,chissà, doveva essere navigabile come aveva immaginato nel XII secolo il geografo arabo Edrisi, che aveva ‘tracciato’ il corso di un fiume, l’odierno Sinni, partendo dalla Siritide per risalire nell’interno fino alla confluenza di tre regioni, da dove prendeva a scorrere fino al mar Jonio. Un corso d’acqua dove poesia e ambiente aprono a tanti luoghi di ricchi di storia, di natura incontaminata, che il regista tursitano Donato Fusco ha descritto sequenza dopo sequenza, scorcio dopo scorcio, con la sensibilità di chi quel fiume ce l’ha dentro, perchè parte della propria storia.



Un film che è una ”sinfonia” di immagini e di suoni con una colonna sonora originale ” Siris Solo Piano Improvisation” che invita a sognare e a partire alla scoperta di tutto quanto quel corso d’acqua ha visto nei secoli e trasportato fino a noi :



storie di amori sofferti come quello di Isabella Morra, di religiosi silenzi cistercensi, operosità di civiltà millenarie o di economie agrosilvopastorali, prosperate intorno all’oro bianco, l’acqua.



Descrivere quanto Donato Fusco ha sintetizzato in pochi minuti sarebbe riduttivo vedetelo e fatelo vedere su youtube,e su altri canali social, dopo aver ascoltato il testo introduttivo del professor Gianluca Cappucci https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XnclbvePVfE. E’ l’occasione per pensare a una escursione lungo le sponde e i luoghi ”bagnati” dal Sinni. Ne vale la pena. E Fusco, con il suo filmato, è un’ottima guida per andarci.