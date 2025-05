Murgia Timone cambia volto per The Chosen

Le Croci del Golgota si notano dal belvedere di piazza Pascoli, accanto a Palazzo Lanfranchi, e per curiosi e turisti l’inevitabile domanda di cosa si tratta. Le guide turistiche e alcuni concittadino sono al corrente e riferiscono che si tratta di un film, che si sta per girare tra i rioni Sassi e la Murgia. Si tratta di Chosen, il Prescelto, del quale abbiamo parlato in altro servizio https://giornalemio.it/cinema/per-the-chosen-il-prescelto-delibera-nota-e-riprese-dal-3-giugno/. L’impatto è interessante e per un po’ mimetizzare, in parte, lo scempio progettuale seguito a Matera 2019 per il quale- ricordiamo- non si mosse un dito o quasi. Una commissione comunale, presieduta dal consigliere Pasquale Doria e due ordini del giorno rimasti nel cassetto. Ma la memoria non si cancella. Resta sul Golgota…