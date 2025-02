Una donna di 65 anni di Matera ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale 8 tra i borghi Timmari e La Martella. La sua vettura, per cause da accertare, è finita fuori strada e poi contro un albero. Sul posto sono intervenuti il ”118”, i vigili del Fuoco e la Polizia Locale.