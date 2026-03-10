Morti e fantasmi sul lavoro. Con Grand Ciel al ”Comunale” uno spaccato del sommerso

Sindacalisti, famigliari delle vittime o dei tanti infortunati che ogni giorno vedono i propri cari morire o restare feriti, invalidi dopo un incidente sui luoghi di lavoro dovrebbero vedere il file ” Grand Ciel”,ambientato in Francia, programma l’11 marzo al cinema Guerrieri per la rassegna dei Cinergia. Un film dalla trama di un grande progetto, con l’illusione degli operai come Vincent di guadagnare e farsi un futuro. Ma la proprietà deve portare avanti il business, anche con i turni di notti. E gli operai, precari, diventano zombie fino a scomparire…E scompaiono anche in Italia, dalla memoria di un Governo che continua a far finta di nulla, propenso alla politica libera per le imprese. Pochi controlli e tanta precarietà contrattuale e con la pratica del subappalto diffusa. Il film, diretto dal giapponese Akihiro Hata, parla di un linguaggio universale. Non c’è bisogno di anglicismi e francesismi, ma di chiarezza e tanti ”mea culpa”. Il Grand Ciel d’Italia è fatto da tante e continue morti sul lavoro.



Mercoledì 11 MARZO GRAND CIEL

Film:GRAND CIEL

Data: Mercoledì 11 MARZO

Cinema: Cinema Guerrieri Matera

Orari:18.00 – 19.50 – 21.40

Posto Unico: € 6,00

Informazioni

Vincent lavora in un cantiere dove stanno costruendo un quartiere futuristico, “Grand Ciel”, un progetto all’avanguardia che si presenta come rivoluzionario, sicuro, ecologicamente responsabile ein grado di offrire tra i 5000 e i 10000 posti di lavoro. È stato assunto da poco, è precario ed è disposto a lavorare anche di notte; cerca infatti di dare una svolta alla sua vita e cerca di guadagnare abbastanza per poter permettersi un appartamento dove andare a vivere con la compagna Nour eIlyès, il figlio di lei. Un giorno improvvisamente scompare un operaio, Ousmane. Con gli altri compagni di lavoro Vincent si mette alla sua ricerca. Tra loro il più combattivo è soprattutto Saïdche cerca risposte chiare dai vertici dirigenziali. Vincent invece non assume una posizione chiara;non vuole perdere il lavoro e, incoraggiato dalla possibilità di una promozione, ha un comportamento sempre più ambiguo. Nel frattempo, si perdono le tracce di un altro operaio. C’è l’ombra del cinema di Laurent Cantet in questo debutto nel lungometraggio di Akihiro Hata, inparticolare nel modo in cui mostra il mondo del lavoro e soprattutto quanto condiziona la vita dei protagonisti, elementi già presenti in ‘Risorse umane’ e ‘A tempo pieno’. L’approccio è subito evidente all’inizio del film; al gruppo di operai viene chiesto di continuare a lavorare anche se sono rimasti al buio. E c’è chi, come Vincent, che accetta di stare al gioco, non solo per poter mantenere l’impiego ma per cercare di avere una vita migliore assieme alla sua compagna. La scomparsa misteriosa di Ousmane è un segnale dichiarato; gli operai sono mostrati come se fossero delle figure invisibili,quasi dei fantasmi. Per questo il cineasta giapponese che vive a Parigi dal 2003, lascia una traccia politica forte mescolando il realismo sociale a una dimensione fantasy alienante. Grand Ciel è infatti un film che vive di contrasti. Non solo a livello di genere ma anche di illuminazione; infatti,l’oscurità del quartiere si alterna invece alla luce chiara del quartiere futuristico. Superata la fase descrittiva, Hata riesce a creare un clima claustrofobico e angosciante, anche con un notevole lavoro sul suono, evidente negli inquietanti e premonitori rumori che accompagnano il team di operai quando scende sottoterra e in quello ripetuto del martello pneumatico. Grand Ciel è una rappresentazione autentica del capitalismo e trova, da un punto di vista cinematografico, una strada nuova per farlo. Inoltre, denuncia con efficacia la precarietà delle condizioni del lavoro degli operai e la mancanza dei necessari controlli di sicurezza. Il volto spaventato, immobile, trasformato di un ottimo Damien Bonnard incarna tutta la sua speranza ma anche la sua impotenza. Questa opposizione è evidente nelle scene in cui Vincent guarda gli annunci immobiliare e in cui raccontala storia del padre che lavorava a una fabbrica che costruiva cruscotti per le automobili. Qui emerge il vissuto, anche disperato, di un film che non fa sconti e lascia emergere verità che sono come cicatrici profonde. Del resto, Grand Ciel è ispirato alla vicenda di Mamadou Traoré, un lavoratore interinale privo di documenti che è morto sul posto di lavoro nel 2015 ed è come se non fosse mai esistito. Solo grazie al lavoro della CGT (Confederazione del Lavoro, il sindacato più importante di Francia) si è potuta conoscere la sua storia. Hata ha trovato la chiave giusta sia per raccontarla sia per mostrarla con i tempi ansiogeni di un thriller senza pause e di prenderla come punto di partenzaper dare voce a una condizione universale . Un gran bell’esordio