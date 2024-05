Montescaglioso: I numeri della edizione 2024 di ““VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTA”

Il Cine Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT), diretto da Nunzio Nicola Disabato, con una nota ricorda che “per la ventesima volta ha dato vita alla rassegna “VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTÀ”, iniziativa formativa cinematografica di qualità per ragazzi legata al prestigioso Concorso Giffoni Experience (quest’ultima, nell’anno 2024, giungerà alla 54^ edizione). La rassegna, iniziata nello scorso autunno, si è recentemente conclusa con la scelta dei partecipanti, nonché giurati per l’edizione 2024 del “GIFFONI Experience”.

Sono stati visionati 03 film per ogni sezione, ognuno dei quali ha contenuto tematiche di attualità e di notevole spessore educativo, frutto dell’attenta e consapevole scelta di film da parte degli addetti ai lavori, guidati dal direttore artistico Giuseppe Disabato.

Di seguito i film visionati: – SEZIONE (ragazzi da 04 a 08 anni) (non in concorso): 1) MAURICE – UN TOPOLINO AL MUSEO; 2) MAVKA E LA FORESTA INCANTATA; 3) RUBY GILMANN: LA RAGAZZA CON I TENTACOLI. – SEZIONE (ragazzi da 09 a 11 anni): 1) BLUEBACK; 2) L’ULTIMA LUNA DI SETTEMBRE; 3) IL MIO AMICO TEMPESTA. – SEZIONE (ragazzi da 12 a 14 anni): 1) BLUEBACK; 2) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI; 3) LE PETIT PIAF. – SEZIONE (ragazzi da 15 a 18 anni): 1) IO CAPITANO; 2) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI; 3) CAMPIONI.

Di seguito sono elencati i nomi dei ragazzi candidati dai diversi istituti alle selezioni del 26 e 27.04.2024. SEZIONE ELEMENTS +10: Mauro BUBBICO (scuola primaria Montescaglioso), Samuel FASANO (scuola media Pisticci); Matteo RAGAZZO (scuola primaria Tursi); Francesco PALMIERI (scuola primaria Scanzano Jonico); Rocco Luigi GIORGIO (scuola media Montescaglioso); Giulia MADIO (scuola media Bernalda); Giorgia LEONE (scuola media Marconia); Samuele PALAZZO (scuola primaria “L. Milani” I° Circ. Policoro); Rayan MCINI (scuola primaria Metaponto); Francesco PELAZZI (scuola media “G. Pascoli” MT); Lucia ACCIARDI (scuola media NOVASIRI). SEZIONE GENERATOR +13: Elena CHIETERA (scuola media Bramante “Piazza Degli Olmi” MT); Maria Diletta PROVINZANO (scuola media Pomarico); Gianpiero BORRACCIO (scuola media Pisticci); Letizia Pia SIRAGO (scuola media Bernalda); Elisabetta Pia CETERA (scuola media Montescaglioso); Frida TRIUNFO (scuola media Miglionico); Loris CARRETTA (scuola media Grottole); Giorgia PIUMINI (scuola media Bramante “Via Lucrezio” MT); Simone FORGIONE (scuola media “Torraca” MT); Ludovica DIGIAMMA (scuola media “Novasiri” MT); Elisa DILUCCA (scuola media Ferrandina). SEZIONE GENERATOR +16: Giorgia LAMMINO (IIS C. Levi di Tricarico con sede ad Irsina); Serena VIGGIANO (IIS di Bernalda-Ferrandina).

I ragazzi di questa sezione hanno visionato il film “IO CAPITANO” di Matteo Garrone, incentrato sul tema dell’emigrazione africana verso l’Europa, in concorso alla 80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il Leone d’oro; ha ottenuto il Leone d’argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all’attore protagonista Seydou Sarr. Il film è stato candidato ai Golden Globe e al premio Oscar del 2024; alla recente premiazione per i David di Donatello 2024 si è aggiudicato 07 premi, fra i quali i riconoscimento per il miglior film ed il miglior regista.

I ragazzi che dal 19 al 28 luglio 2024 parteciperanno in rappresentanza della Basilicata, in veste di giurati alla 54ª edizione del GFF: GENERATOR +13: Elisa DILUCCA (scuola media Ferrandina); Frida TRIUNFO (scuola media Miglionico); Letizia Pia SIRAGO (scuola media Bernalda); Giorgia PIUMINI (scuola media Bramante “Via Lucrezio” MT); Elena CHIETERA (scuola media Bramante “Piazza Degli Olmi” MT); Maria Diletta PROVINZANO (scuola media Pomarico). SEZIONE GENERATOR +16: Giorgia LAMMINO (IIS C. Levi di Tricarico con sede ad Irsina); Serena VIGGIANO (IIS di Bernalda-Ferrandina). A questi ragazzi si uniranno circa 15 giurati di qualità richiamati direttamente dal Festival campano per essersi distinti nelle edizioni precedenti. E’ prevista la possibilità di partecipare per un giorno alla rassegna cinematografica nella località giffonese. L’iniziativa è sostenuta dall’Agiscuola Nazionale, Mibact, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, Fondazione Matera 2019. La direzione del C. T. “N. Andrisani” desidera ringraziare tutti i ragazzi partecipanti all’iniziativa, i docenti e i dirigenti scolastici; la moderatrice del C.T.N.A. Lucia LATERZA, i collaboratori Dr. Michele MARCHITELLI e Dr. Luigi MORANO; tutta l’organizzazione del Giffoni Experience, Nunzio Nicola DISABATO e il direttore artistico Giuseppe DISABATO.”