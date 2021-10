Programma alla mano, dopo il concerto di Nicola Piovani alla Serra del Sole (la Cava è altro…) e la inaugurazione della mostra ” La nuova Carne” che dodici maestri del fumetto hanno dedicato a David Cronenberg, il Matera international film festival offre lunedì 4 ottobre un corposo programma di proposte e appuntamenti ripartiti tra l’auditorium ” Roberto Gervaso” e Casa Cava. Tanti nomi e temi di approfondimento, con una apertura al salone del libro di Torino e uno spazio dedicato alla proiezione del film ”Nuovo Vangelo” diretto da Milo Rau, girato per gran parte nei rioni Sassi prima della pandemia da virus a corona.



MATERA FILM FESTIVAL 2021

2-10 ottobre – Terza giornata

9:30 Auditorium R. Gervasio

SCIASCIA 100ottobre

Presentazione progetto scuole “CINEMA E LETTERATURA” in collaborazione con il Salone Internazionale del libro di Torino.

introduce Michelangelo Toma, interviene Tiziana d’Oppido, assessora alla cultura Città di Matera

Presentano Giuseppe Mattia, ricercatore universitario; Mariolina Venezia, scrittrice e sceneggiatrice Geo Coretti, docente e produttore e audiovisivo

a seguire talk “Leonardo Sciascia e la giustizia tra cinema,giornalismo e letteratura”

con Massimo Giannini, direttore La Stampa, prof.ssa Manuela Gieri, docente di Storia e Teorie del Cinema, presso l’Università degli Studi della Basilicata, prof. avv. Vincenzo Maiello, ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; prof.ssa Maria Teresa Imbriani, docente Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi della Basilicata.

Introduce e modera Vincenzo Ricciuto, ordinario di Diritto Civile presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata a seguire

MFF Fuori Concorso – PORTE APERTE (108 min.) di Gianni Amelio – Italia, 1990

Una mattina del marzo 1937 a Palermo un uomo commette tre delitti. Freddamente uccide il superiore che lo ha licenziato, il sostituto e per finire sua moglie. Si fa trovare a casa e si farebbe tranquillamente condannare a morte, siamo in pieno fascismo, se non fosse che il giudice Vito Di Francesco decide di scavare a fondo nella vicenda per trovare attenuanti.

16:00

Auditorium R. Gervasio

MFF SHORT – I AM AFRAID TO FORGET YOURFACE (15min.) di Sameh Alaa -Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020

MFF SHORT – URSULA (6 min.) di Eduardo Brito – Portogallo, 2020

MFF SHORT – SILENT STORM (9 min.) di Grace Hsia -Cina, 2021

MFF SHORT – UNA NUOVA PROSPETTIVA (19 min.) di Emanuela Ponzano – Italia, 2020

A seguire

talk con la regista e le attrici Donatella Finocchiaro e Nadia Kibout 17:15

Auditorium R. Huh

MFF DOC – MARANA (64 min.) di G. Benini, D. Provolo- Italia, 2020

Nelle prealpi italiane è fine estate. Mirko e Max si incontrano nella foresta e avanza- no nei luoghi dell’abbandono cercando di immaginare un possibile futuro, mentre Giorgia e Lorenzo vivono momenti di intimità. Sullo sfondo la quotidianità di una comunità di ragazzi con disturbo dello spettro autistico,capaci di vivere in equili- brio tra il reale e il fantastico, tra il fisico e il metafisico, tra la paura e il piacere di perdersi. Il documentario narra delle scoperte, dei riti e delle relazioni di un universo sospeso: un viaggio nel mondo dell’autismo, dove l’adolescenza e il desiderio sono raccontati nel lorosemplice divenire.

18:00

Casa Cava

Talk

Rotolando verso Sud. Per uno storytelling meridionale

Angelo Mellone, Vicedirettore Rai 1

introduce Michelangelo Toma, direttore artistico Matera Film Festival



19:30

Auditorium R. Gervasio

MFF Fuori concorso – IL NUOVO VANGELO (107 min.) di Milo Rau – Ger/ Svi/ Ita, 2020

Evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019. Il Nuovo Vangelo di Milo Rau, un docufilm girato a Matera Capitale europea della Cultura 2019, mescola realtà e fiction immaginando un Gesù nero (il sindacalista africano Yvan Sagnet) che guida i migranti sfruttati a lottareper la loro dignità. Un’at- tualizzazione del Vangelo che cipermette di interpellarci sui drammi umani e sociali.

A seguire talk con il regista Milo Rau e l’attivista YvanSagnet. Modera la giornalista

Angela Mauro

22:30

Auditorium R. Gervasio

MFF Retrospettiva – VIDEODROME (87 min.) di David Cronenberg – Canada, 1983

Quando Max Renn, programmatore di una squallida TV via cavo, che trasmette spesso contenuti pornografici e violenti, ottiene una trasmissione di un genere del tutto diverso per la sua emittente, la sua vita e il futuro dei mezzi di comunicazione cominciano a sfuggirgli di mano in una nuova, terrificante realtà.