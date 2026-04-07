Mettere insieme i ‘’Cocci’’ di una vita…Film riflessione al ‘’Minorile’’ di Potenza

Solo per adulti in età avanzata? Con Milena Vukotic e Giorgio Colangeli nel film ‘’Cocci’’ di Agnese Fallongo, proiettato ai ragazzi dell’Istituto penale minorile di Potenza la prova che buoni sentimenti e una recitazione all’altezza dei protagonisti possono aiutare ad aiutarsi…E il messaggio di saluto della regista Agnese Fallongo con quanto aggiunto da Armando Lostaglio e continuerà a fare nella interessante rassegna, nell’ambito del progetto “Libera#Dentro – Giustizia e Memoria”, sono un invito a guardare con fiducia alla vita e a quanti si mettono a disposizione per alimentare speranza e volontà di cambiare.



Cinema e riflessioni all’Istituto Penale Minorile di Potenza

Con il film Cocci scritto e diretto da Agnese Fallongo, prosegue il percorso di Cinema e riflessioni con i giovani dell’Istituto penale minorile di Potenza, nell’ambito delle attività del progetto “Libera#Dentro – Giustizia e Memoria”, promosso da Amunì, il settore giustizia minorile di Libera nazionale, e da Libera Basilicata distretti del Vulture-Alto Bradano e Val d’Agri, in collaborazione con la Direzione dell’Istituto e del CineClub “Vittorio De Sica” Cinit.

Il film proposto ha voluto intessere un dialogo sui rapporti della terza età, interpretati da due grandi attori come Milena Vukotic e Giorgio Colangeli. Il film rimane un luogo comune della serenità, della non rassegnazione alla vecchiaia: Milena e Giorgio, Giorgio e Milena, pressoché perfetti nel dare anima e corpo a creature che non intendono estinguersi, ma che nella primavera continuano a tenersi svegli e vivi nella memoria, di un divenire che appare chimerico. Piano inclinato dei sentimenti, ascetica visione. Agnese Fallongo, che ha inviato ai giovani un saluto in video, è alla sua opera prima – è spesso in scena a teatro – cura una regia misurata, con la fotografia che esalta una primavera che non intende spegnersi, grazie all’amore. Alcuni giovani hanno scritto brevi commenti al film, nel commosso ricordo dei propri nonni. A Milena Vukotic e Giorgio Colangeli riconoscimenti speciali Montecatini International Shorts FilmFestival 2025.

(Armando Lostaglio)