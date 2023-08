Merra: ultimati i lavori sulla Basentana tra Ferrandina e Salandra

L’Assessora alle infrastrutture Donatella Merra ha annunciato l’ultimazione dei lavori per l’installazione della barriera spartitraffico centrale sulla strada statale 407 “Basentana” nel tratto tra Ferrandina e Salandra. “Sono stati posizionati ulteriori 9 km di spartitraffico, -scrive in una nota- per un investimento complessivo di 8,2 mln di euro. I cantieri sono stati rimossi pertanto è stata interamente liberata la carreggiata sud verso Metaponto e anche la carreggiata nord, in direzione di Potenza, ormai completamente transitabile e fruibile all’utenza. La rimozione dei cantieri è stata doverosamente accelerata per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori che nel periodo di Ferragosto si mettono in marcia per raggiungere le varie località turistiche del nostro territorio e delle altre regioni vicine. Le opere e gli interventi realizzati sulla Basentana, sia quelli già conclusi, come il tratto in questione, che quelli oggetto di opportune accelerazioni e future chiusure, sono propedeutici al raggiungimento dell’obiettivo programmatico, sancito con l’Amministratore Delegato di Anas, di pervenire alla definizione e conclusione dei cantieri in corso entro marzo 2024, sia per quanto concerne la Basentana che per la Potenza-Melfi. Per adeguare, modernizzare e rendere più sicura la Basentana abbiamo investito oltre 210 milioni di euro, l’obiettivo di restituirla ai cittadini e alla comunità sicuramente migliorata e nel pieno della sua efficienza è sempre più vicino al traguardo, pertanto manterremo alta l’attenzione, con un costante monitoraggio dei lavori, affinché tutto proceda, anche sugli altri cantieri ancora in corso, secondo i tempi previsti”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.