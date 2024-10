Meloni: aumenta di 10 centesimi al giorno le pensioni minime e mance anche per i medici che scioperano.

Difesa dei confini, attacchi alla magistratura, video per autoesaltare i successi del governo Meloni di questi due anni. Tanto fumo per distogliere dalla amara realtà dei numeri che riguardano la vita reale dei cittadini. Una per tutte: oggi è stata ufficializzata la Legge di bilancio 2025 e per i pensionati al minimo (ovvero i più poveri) è giunta una gran bella notizia. La loro pensione mensile aumenterà! Passerà da 614 euro e 617 al mese! TRE euro al mese, 10 centesimi al giorno. Roba da fare festa. E nessuno si vergogna nemmeno dalle parti del centro destra in cui per tanti anni qualcuno parlava di elevare queste misere pensioni a 1.000 euro. Così come promettevano che avrebbero cancellato le accise….nel mentre quest’anno si è deciso che verranno “allineate” (tradotto: aumentate), quelle più basse a quelle più alte. E quei 10 centesimi al giorno non basteranno nemmeno per tentare una botta di fortuna al lotto o al superenalotto, perchè per queste giocate sarà aumentata le tassazione. Non c’è verso. Perchè anche per la sanità di cui ci si vanta di aver aumentato le risorse (ma è una balla in quanto tutti i governi le hanno aumentate), i soldi messi a disposizione per il Fondo Sanitario Nazionale per il 2025 e il 2026 sono tra i più bassi rispetto al PIL come si puà vedere dalla tabella che segue.

Sempre per la sanità briciole per i medici ed operatori che non a caso hanno proclamato uno sciopero, proprio contro questa legge finanziaria, per il prossimo 20 novembre. Il testo della Legge di Bilancio per il 2025, spiegano i sindacati, “conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane e cambia le carte in tavola rispetto a quanto proclamato per mesi“. La manovra, rilevano, “prevede un aumento dell’indennità di specificità medica sanitaria di 17 euro nette per i medici e 14 euro netti per i dirigenti sanitari per il 2025, 115 euro nel 2026 per i medici e zero per i dirigenti sanitari, mentre nelle tasche degli infermieri arriverebbero per il 2025 circa 7 euro e per il 2026 circa 80 euro, e non va meglio per le altre professioni sanitarie.” Insomma, una elemosina anche per quelli che venivano considerati a parole eroi, quando erano sul fronte del covid19 ed ora su quello di un servizio sanitario impoverito e soggetto alle ire dei pazienti e loro parenti, quando ricoverati, non ricevono le cure che meriterebbero. E non certo per responsabilità del personale che è sempre meno e sempre più mal trattato. Oltre la propaganda c’è di meno…..molto di meno!