Mel Gibson per ”Resurrection” nei Sassi in autunno

Una puntatina nella tarda mattinata di martedì 20 maggio tra la Civita e il Sasso Caveoso, tra via Buozzi e vico Solitario, con alcuni collaboratori per mettere a fuoco i luoghi dove girerà, in autunno , alcune sequenze di Resurrection – il seguito di The Passion- che dovrebbero interessare anche il Parco della Murgia. E poi via verso la Puglia dove girerà anche ad Altamura, Ginosa, e nella gravina di Laterza. Poche le immagini della presenza del regista e attore statunitense, di origini australiane, comparse su una pagina social ‘aperta’ di una guida turistica: cappellino e camicia chiari, barba e occhiali da sole. Gibson comincerà a girare questa estate a Cinecittà, dopo il sopralluogo del settembre 2024 dalle nostre parti https://giornalemio.it/cinema/mel-gibson-e-a-matera-forse-per-il-sopralluogo-di-un-nuovo-film/ Nel cast nel cast figurano Jim Caviezel nella parte di Gesù, con Maia Morgenstern (la Madonna) e Francesco De Vito (Pietro). Ne sapremo di più probabilmente nei prossimi mesi con la richiesta di autorizzazioni che giungeranno all’Ufficio cinema del Comune, all’Ente Parco della Murgia e, se richiesto, l’apporto della Lucana Film Commission.