Matiff, ciak si parte e con tante novità

Matera – Dal 24 al 30 settembre torna in scena il MATIFF, Matera international film fest, giunto alla sua 4^ edizione. Tra i suggestivi paesaggi della città dei Sassi, previsti alcuni ospiti d’eccezione e numerose proiezioni, tra lungo e cortometraggi, documentari, video animation e spot/videoclip, ciascuna a rappresentare una delle 5 sezioni del concorso che ha selezionato 47 finalisti e ricevuto oltre 400 registrazioni da parte di registi provenienti da tutto il mondo. Il tema selezionato per il 2023, My Mater, The Drop of Universe, sancisce la tappa finale del viaggio metaforico iniziato nelle edizioni precedenti che, partendo da Marte e passando per la Luna, torna su Madre Terra. Numerosi gli appuntamenti in programma e ricco il cartellone dei titoli proposti. Non mancheranno ospiti di nota fama del panorama cinematografico italiano tra cui il regista Enrico Vanzina, premio David di Donatello alla carriera, che presenterà il suo ultimo Romanzo “Il Cadavere del Canal Grande”; Giancarlo De Cataldo magistrato, scrittore e David di Donatello per la sceneggiatura, che presenterà il suo giallo “Colpo di ritorno”; Alberto Crespi, critico cinematografico e conduttore di Hollywood Party su Rai Radio3, che presenterà la sua ultima fatica letteraria “Il mondo attraverso John Ford”, un’esclusiva lucana; Stefano Poda, regista, tra l’altro, dell’incredibile AIDA di Verdi, lo spettacolo inaugurale del centenario dell’Arena di Verona; i registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi; l’attore Marco Leonardi, interprete di memorabili film quali Nuovo Cinema Paradiso e Maradona, la mano de Dios.

Questa edizione vedrà al timone della kermesse in qualità di direttore artistico Giuseppe Notarangelo, appena investito dell’incarico e, come per le edizioni precedenti, Leonardo Fuina nella veste di presidente. La giuria, presieduta da Francesco Di Silvio – il più importante produttore cinematografico internazionale di origini lucane – si avvarrà di prestigiose presenze come la marchesa dei Visconti di Modrone, Maria Xenia Doria per l’ambito del premio Luchino Visconti, il critico di Cinema Armando Lostaglio, il comico e attore lucano Dino Paradiso e il supervisore sonoro della Fandango, Giovanni Guardi.

Domenica 24 settembre alle ore 19,00 un party nell’esclusivo beach club Riva dei Ginepri celebrerà l’avvio delle proiezioni, tutte in prima visione, che si svolgeranno al Cinema “Il Piccolo” di Matera per l’intera settimana seguente e, in concomitanza, a Riva dei Ginepri, seconda sala di proiezione sulla spiaggia. La serata di apertura, ambientata sul mare, sarà accompagnata da musica dal vivo e presenterà un menù, curato dagli chef lucani, Francesco Abbondanza e Gigi Sanrocco, basato su pietanze tratte da scene di noti film ambientati a Matera.

