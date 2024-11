Matera sport film festival sul podio dell’inclusione e della partecipazione

E’ il festival più longevo della provincia di Matera, come ha ricordato Francesco Porcari per la Lucana film commission, e si distingue per la peculiarità del settore- lo sport- come fattore di inclusione sociale, senza pregiudizi,e con l’obiettivo di fare ”competere” tutti : dai piccoli ai grandi centri, con storie, problemi, piccoli record di sacrifici che fanno crescere le comunità. E per la Basilicata che continua a pagare lo scotto dell’emigrazione, sopratutto di quella giovanile, con lo spopolamento dei piccoli centri, l’aumento del disagio sociale e il taglio dei servizi investire in partecipazione, buone pratiche, come quelle in programma a Matera e in prospettiva, anche in altri centri, come ha ricordato il direttore sportivo Michele Di Gioia, è un esempio di come si possa fare per ‘arginare” lo spopolamento. Cominciando dal mondo della scuola. E così con lo spettacolo teatrale ”Ultimo Round” di Gaetano Colella e Andrea Simonetti sulla storia del pugile sinti Johann “Rukelie” Trollmann, simbolo di lotta e resistenza contro le discriminazioni, durante il regime nazista, prenderà il via a Matera, giovedì 21 novembre, la 14^ edizione la quattordicesima edizione del Matera Sport Film Festival. Evento che alle 20.00 al Piccolo prevede la inaugurazione con la proiezione del film fuor concorso Amina, sulle bambine afgane costrette a vestirsi da maschi per vivere un po’ di libertà La manifestazione è stata presentata dal direttore artistico Michele Di Gioia nel corso di una conferenza stampa,a cui hanno partecipato il consigliere regionale con delega allo sport e politiche giovanili Michele Casino, futuro sottosegretario allo sport della Basilicata da sempre sostenitore del festival e Leonardo Montemurro della Cna, che ha annunciato per il 26 novembre a ”Le Monacelle” una bella iniziativa con i ragazzi della prima media e i maestri artigiani. Formazione e informazione sul campo. E questo concetto contrassegnerà il Festival, con maestri dello sport che seguiranno i giovani. Nel programma è prevista la proiezione fino al 23 novembre, di cortometraggi, filmati provenienti da vari Paesi,selezionati da una giuria presieduta da Carlo Paris. il festival riserverà attenzione ai temi dell’inclusione e della parità di genere. Come di consueto sarà consegnato il Premio Giornalistico “Nino Grilli”, in collaborazione con l’ Unione Stampa Sportiva Italiana. Ospite della giornata sarà Francesco Fortunato, atleta dei Gruppi sportivi Fiamme Gialle, campione del mondo nella staffetta mista di marcia e olimpionico a Parigi 2024.



Matera Sport Film Festival 2024: Presentata a Matera la 14^ edizione

Si è svolta questa mattina presso la Sala Conferenze dell’Hotel Nazionale di Matera la conferenza stampa di presentazione della 14^ edizione del Matera Sport Film Festival 2024, in programma dal 21 al 23 novembre. Durante l’incontro, è stato illustrato il programma di questa nuova edizione, che si preannuncia come un evento di alto profilo culturale, cinematografico e sportivo.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il direttore artistico del Matera Sport Film Festival, Michele Di Gioia, il componente Cda della Lucana Film Commission, Francesco Porcari, il presidente della Cna Basilicata, Leo Montemurro e il consigliere regionale, Michele Casino.

Il Matera Sport Film Festival è un evento unico che unisce sport, cultura e impegno sociale attraverso il linguaggio cinematografico. Per questa edizione sono state 170 le opere iscritte provenienti da tutto il mondo. La Giuria presieduta anche per questa edizione da Carlo Paris ha decretato successivamente le 22 opere finaliste che saranno proiettate durante la kermesse.

Il Festival si pone l’obiettivo di avvicinare il pubblico, in particolare i giovani, alle storie di resilienza e inclusione che caratterizzano il mondo dello sport. Per tre giorni, le principali sedi culturali di Matera saranno animate da proiezioni, dibattiti, spettacoli e incontri con protagonisti e ospiti di prestigio, nazionali e internazionali.



Michele Di Gioia, Direttore Artistico del Festival, ha introdotto i punti salienti del programma e gli obiettivi della rassegna: “Il Matera Sport Film Festival vuole essere un ponte tra il mondo dello sport e quello del cinema, raccontando storie di resilienza, inclusione e speranza. Attraverso le proiezioni e gli incontri previsti, vogliamo ispirare il pubblico e far emergere il ruolo dello sport come motore di cambiamento sociale.”



Michele Casino, Consigliere Regione Basilicata, con delega alle Politiche Giovanili e allo Sport, ha evidenziato l’importanza di eventi come il Festival per il territorio e di come la parola Sport rappresenti una vera magia: “La Basilicata si conferma una terra di cultura e innovazione. Questo Festival rappresenta un’opportunità per promuovere non solo il cinema, ma anche i valori dello sport e il turismo culturale, elementi fondamentali per lo sviluppo della nostra regione.”



Leo Montemurro, rappresentante di CNA Basilicata e CNA Cinema Matera, ha sottolineato il ruolo delle imprese creative locali: “Siamo orgogliosi di sostenere il Matera Sport Film Festival, un progetto che valorizza le eccellenze del nostro territorio. Il cinema è una delle industrie creative più importanti per la Basilicata e manifestazioni come questa contribuiscono a rafforzare il settore.”

Francesco Porcari, componente Cda della Lucana Film Commission, ha posto l’accento sul contributo del cinema alla promozione della Basilicata: “La Lucana Film Commission sostiene con convinzione il Festival, che si inserisce in un percorso strategico di valorizzazione del nostro territorio come location ideale per produzioni di qualità. Il legame tra cinema e sport è un’opportunità unica per attrarre nuove iniziative.”

Giuseppe Grilli, rappresentante del Premio Giornalistico Nino Grilli, ha presentato i dettagli del riconoscimento che verrà assegnato durante il Festival: “Il Premio Nino Grilli nasce per celebrare il valore del giornalismo e la sua capacità di raccontare lo sport come veicolo di inclusione e crescita sociale. È un onore per me far rivivere ogni anno l’operato di mio fratello Nino e contribuire così a diffondere messaggi positivi legati allo sport.”

Durante la conferenza, il Direttore Artistico ha annunciato la presenza di ospiti illustri, tra cui atleti olimpici, registi e giornalisti di fama nazionale, e ha anticipato alcune delle opere in concorso, selezionate per la loro capacità di raccontare storie autentiche e ispiratrici legate al mondo dello sport.

L’incontro ha anche rappresentato un momento per sottolineare il ruolo del Matera Sport Film Festival nel promuovere il dialogo tra sport, cultura e impegno sociale, con un focus particolare su inclusione, accessibilità e sostenibilità, temi centrali nell’edizione 2024.





Il Festival si terrà in diverse location della città, tra cui il Cineteatro Comunale G. Guerrieri, il Cineteatro Il Piccolo, e spazi culturali come la Casa delle Tecnologie Emergenti e l’Università degli Studi della Basilicata. Proiezioni, incontri pubblici, dibattiti e la cerimonia di premiazione offriranno un’esperienza unica per tutti i partecipanti.

Di seguito il programma delle tre giornate

Giovedì 21 novembre

Anteprima d’eccezione al cineteatro Guerrieri, con la sezione speciale dedicata alle Scuole “La cultura attraverso le immagini e le storie di sport: a scuola di cinema”. Alle 10:30 si alza il sipario per lo spettacolo teatrale Ultimo Round, di Gaetano Colella e Andrea Simonetti: la storia del pugile sinti Johann “Rukelie” Trollmann, simbolo di lotta e resistenza contro le discriminazioni. A seguire la proiezione di opere in concorso.

Nel pomeriggio sarà il cineteatro Il Piccolo ad ospitare la lunga maratona di film sportivi che la Giuria del Festival ha selezionato per l’edizione 2024. “Anno dopo anno i lavori iscritti in concorso”, sottolinea il Direttore artistico del Festival, Michele Di Gioia, “hanno una qualità sempre più elevata: risulta davvero molto difficile selezionare quelli da presentare al Festival. Ringrazio la Giuria, presieduta da Carlo Paris, per l’egregio lavoro svolto”.

La cerimonia d’inaugurazione del Festival si terrà giovedì 21 novembre 2024 alle ore 20 al cineatro “Il Piccolo”: donne protagoniste con la proiezione fuori concorso del film Amina, diretto da Serena Tondo.

Venerdì 22 novembre

La seconda giornata del Festival presenterà un ricco programma di appuntamenti con proiezioni, incontri tematici e laboratori in diversi luoghi della città: Cineteatro Il Piccolo, Università degli Studi della Basilicata, Casa delle Tecnologie Emergenti, OpenSpace Apt Basilicata. Lo sport e il territorio saranno al centro di una riflessione che coinvolgera esperti, policy makers e addetti ai lavori su politiche, strategie d’azione e comunicazione per uno sviluppo del territorio sempre più sostenibile e accessibile.

Nel pomeriggio, la programmazione si sposterà alla Casa delle Tecnologie Emergenti, dove dalle ore 15:30 alle 18:30 riprenderanno le proiezioni del Matera Sport Film Marathon, con i due slot tematici “A World of Sport” e “Sport Stories”. Alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze OpenSpace Basilicata, si terrà l’incontro Turismo sportivo e accessibilità: una grande opportunità per la Basilicata, organizzato in collaborazione con APT Basilicata e UNPLI Basilicata, per promuovere il territorio lucano attraverso le opportunità offerte dallo sport.

Sabato 23 novembre



L’ultima giornata del Festival si aprirà con proiezioni dedicate alle scuole, presso il Cineteatro Comunale G. Guerrieri. Nel corso della mattinata è in programma la consegna del Premio Giornalistico “Nino Grilli”, in collaborazione con l’USSI Unione Stampa Sportiva Italiana. Ospite d’eccezione della giornata Francesco Fortunato, atleta dei Gruppi sportivi Fiamme Gialle, campione del mondo nella staffetta mista di marcia e olimpionico a Parigi 2024.

Cerimonia di premiazione del Festival alle ore 19 al cineteatro Il Piccolo con la proiezione del docufilm Fiorentina Special di Davide Lemma.

Alla 14^ edizione del Matera Sport Film Festival coinvolge registi, atleti e giornalisti pronti a raccontare testimonianze e trasmettere visioni uniche sul ruolo dello sport come strumento di cambiamento sociale. Il Festival sarà anche un’occasione per riflettere sull’importanza del turismo sportivo e dell’accessibilità come fattori di sviluppo per il territorio lucano.



PROGRAMMA MATERA SPORT FILM FESTIVAL 2024

giovedì 21 novembre Cineteatro Comunale G. Guerrieri – Matera

“LA CULTURA ATTRAVERSO LE IMMAGINI E LE STORIE DI SPORT: A SCUOLA DI CINEMA”

ore 10,00/13,00 – Sezione Speciale dedicata alle Scuole –

Spettacolo Teatrale: ULTIMO ROUND di Gaetano Colella e Andrea Simonetti Storia del pugile sinti Johann ‘Rukelie’ Trollmann

Cineteatro Il Piccolo – Matera

ore 15:00/20:00 – MATERA SPORT FILM MARATHON – Proiezioni Slot#2: “Sport Stories” – Storie di Sport sociale e per tutti Slot#1: “A world of sport” – Film in Lingua originale

Ospiti: registi e protagonisti delle opere in concorso

ore 20:00 Cerimonia d’Inaugurazione Proiezione fuori concorso del Film AMINA di Serena Tondo.

L’opera narra la storia del disperato tentativo di Ahmed, quindicenne afghano, di raggiungere l’Italia dalla Macedonia nascosto all’interno della cella frigorifera di un Tir; rivivremo insieme a lui le tappe salienti della sua vita. Ma non tutto è come sembra… lo stato di semi-incoscienza in cui entrerà a causa dell’assideramento ci rivelerà che Ahmed in realtà si chiama Amina ed è una delle tante Bacha Posh afghane, letteralmente “bambine vestite da maschio”.

venerdì 22 novembre Cineteatro Il Piccolo – Matera

“LA CULTURA ATTRAVERSO LE IMMAGINI E LE STORIE DI SPORT: A SCUOLA DI CINEMA”

ore 10,00/13,00 – Sezione Speciale dedicata alle Scuole – Università degli Studi della Basilicata – Matera

ore 10,30 – Placemaking and Sport – Innovative European Solutions

Presentazione short-doc delle città coinvolte nel progetto europeo

A seguire incontro pubblico

Casa delle Tecnologie Emergenti – Matera

ore 15:30/18:30 – MATERA SPORT FILM MARATHON –

Proiezioni Slot#1: “A world of sport” – Film in Lingua originale Slot#2: “Sport Stories” – Storie di Sport sociale e per tutti

Ospiti: registi e protagonisti delle opere in concorso

Sala Conferenze OpenSpace Basilicata – Matera

ore 17:30/19:30 “Turismo sportivo e accessibilità: una grande opportunità per la Basilicata”

Incontro promosso in collaborazione con Apt Basilicata e Unpli Basilicata.

sabato 23 novembre

Cineteatro Comunale G. Guerrieri – Matera



“LA CULTURA ATTRAVERSO LE IMMAGINI E LE STORIE DI SPORT: A SCUOLA DI CINEMA” –

ore 10,00/13,00 – Sezione Speciale dedicata alle Scuole –

Proiezione di opere in concorso

Nel corso della mattinata è prevista la Cerimonia di consegna del Premio Giornalistico “Nino Grilli”, in collaborazione con USSI Unione Stampa Sportiva Italiana e l’Incontro Pubblico: “I valori della Cultura sportiva per i diritti di tutte e tutti: dall’eco delle imprese di Parigi 2024 alla realizzazione di una vera società inclusiva”

Ospiti: Francesco Fortunato, atleta olimpico Fiamme Gialle, Stefano Anceschi, Comandante del I Nucleo Atleti, Atletica Leggera Fiamme Gialle, Tiziano Pesce, Presidente Nazionale Uisp, Marco Lollobrigida, Vice Direttore Raisport, Mimma Caligaris, Vice Presidente Nazionale USSI, Monica Matano, Giornalista Rai, Massimiliano Castellani, Giornalista Avvenire.

Cineteatro Il Piccolo – Matera

ore 19:00 – Cerimonia di Premiazione del Festival Proiezione fuori concorso del Film FIORENTINA SPECIAL di Davide Lemma.

Il docufilm racconta il progetto Fiorentina Special, con i calciatori di Quarto Tempo Firenze che sono stati “adottati” dalla Fiorentina oltre 5 anni fa e oggi continuano a disputare con i colori viola i campionati regionali organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Atleti con disabilità cognitivo-relazionale e patologie psichiatriche che grazie al calcio vivono una costante esperienza di inclusione e condivisione, con impatti positivi fisici e mentali che vanno ben oltre il campo. Un’attività sportiva che sempre più guarda al mondo del settore giovanile per renderlo aperto e accogliente rispetto ad ogni tipo di abilità, sin dalle fasi di avviamento al gioco.