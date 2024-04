Matera: Presentazione del film ispirato al Don Chisciotte di Gerardo Guerrieri

La Lucana Film Commission e Calabria Film Commission saranno protagoniste in una produzione audiovisiva nel segno di Don Chisciotte, tratta dall’opera teatrale del drammaturgo e regista Gerardo Guerrieri e ispirata al celebre romanzo di Miguel de Cervantes. “Il film, prodotto da Baby Films srl in collaborazione con l’associazione “Gerardo Guerrieri”, -si legge in una nota- sarà presentato nel corso di una conferenza stampa programmata per venerdì 3 maggio alle ore 15.30 a Matera, negli spazi della Casa delle Tecnologie Emergenti, nuova sede della Lfc nella Città dei Sassi. Parteciperanno Margherita Gina Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission, Anton Giulio Grande Commissario Straordinario della Calabria Film Commission, la produttrice Paola Columba, il regista Fabio Segatori e gli attori Alessio Boni nel ruolo di Don Chisciotte e Fiorenzo Mattu nel ruolo di Sancho Panza. Primo ciak lunedì 6 maggio nella zona dei calanchi. Gli altri set lucani saranno, per due settimane, Pisticci, Montalbano Jonico, Craco, Borgo Taccone e Genzano di Lucania. Dopo la Basilicata le riprese si sposteranno in Calabria, nell’Alto Jonio Cosentino, un secondo appuntamento con istituzioni, maestranze e attori per un progetto che coniuga due territori simili anche per morfologia, un’azione che mette insieme il Sud competitivo. Attraverso un casting tenutosi la scorsa settimana fra Potenza e Matera, sono stati selezionati gli attori lucani Gabriella Bagnasco nel ruolo di Dulcinea, Carlo De Ruggieri, Giovanni Capalbo e Michele Ferrara. Tra i professionisti lucani coinvolti anche il direttore della fotografia Ugo Lo Pinto, l’organizzatore generale Franco Campagna e l’assistente alla regia Angelo De Luca.”

