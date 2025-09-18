Matera: Il MATIFF presenta l’edizione 2025

“A DROP OF HOPE – Una goccia di speranza” è il tema della VI edizione del MATIFF (Matera International Film Festival) in programma dal 21 al 27 settembre di cui saranno resi noti i dettagli durante la conferenza stampa del 19 dicembre alle ore 11,30 presso la sala Mandela del Comune di Matera. Lo si annuncia con una nota in cui si anticipa che “Il tema di quest’anno, “A DROP OF HOPE”, invita a riflettere sul potere delle immagini e delle storie nel costruire ponti tra popoli, religioni e culture. In un momento storico di grande fragilità globale, il MATIFF si fa portavoce di un messaggio di pace, dialogo e unità attraverso il linguaggio universale del cinema.

In concorso oltre 50 opere internazionali, per un totale di 95 opere ufficialmente selezionate tra tutte e 7 le sezioni, tra cui il documentario “I Bambini di Gaza” di Loris Lai e l’attesa prima mondiale dell’edizione restaurata a colori de “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini.

Tanti ospiti illustri come il presidente di Rai Cinema, Nicola Claudio, Samuele Carrino, Darko Peric, Anselma Dell’Olio, Yassmin Pucci, Caterina d’Amico.

La giuria internazionale composta da Darko Peric, Pippo Mezzapesa, Luce Cardinale, Carlotta Parodi, Morena Gentile, Francesco Del Grosso, Lucianna De Falco, Luce Cardinale, Ilaria Freccia, Francesca Rettondini, Alena Pastukola.

Verranno assegnati i premi:

– Pier Paolo Pasolini Award

– Premio “L’Acqua del Cinema” award simbolo di collegamento e rinascita.

Matera, già capitale europea della cultura e sito UNESCO, si conferma capitale mediterranea della cultura e del dialogo cominciando dal cinema, con ospiti internazionali, rappresentanti di Cinecittà, e uno storico incontro tra diplomatici, le Nazioni Unite da Londra e il Vaticano, moderato da Valentina Quinn e Mario Prignano (TG1).

Il Festival si svolge in partnership ufficiale con Rai media partner e con il patrocinio di Rai Basilicata, Fondazione Matera 2019, Fondazione Ocean Sea Foundation, Regione Basilicata, Comune di Matera.”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.