Promozione del territorio con Matera anche Ginosa e Marina di Ginosa (Taranto) per la prima puntata della seconda serie di Imma Tataranni-sostituto procuratore, che andrà in onda domani sera su Rai Uno. Attesa nelle due comunità per vedere luoghi, personaggi, di una fiction che farà conoscere ulteriormente città, paesaggi, gravine, itinerari meta di turisti o di iniziative. Soddisfazione dal Comune di Ginosa per la scelta della produzione. Una scelta non casuale, che ha potuto contare sulle intuizioni e sul lavoro di ricerca del location manager Franco Campagna. Cinema e turismo dal ciak allo spot. Passa parola. Le ricadute ci saranno, anche in Val d’Agri, ma occorre attrezzarsi per tempo nella organizzazione dell’offerta.



GINOSA E MARINA DI GINOSA ANCORA UNA VOLTA IN TV NELLA SERIE

DI RAI 1 IMMA TATARANNI

Ginosa e i suoi scenari unici fanno ancora una volta da teatro alle grandi produzioni televisive. È in anteprima sulla piattaforma online Rai Play la prima puntata della seconda stagione della serie di successo “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’’. L’episodio sarà trasmesso anche in tv domani 26 ottobre in prima serata su Rai 1.

Le riprese si sono svolte a maggio 2021 nello scenario naturale del rione Casale, nel cuore della gravina di Ginosa, e a Marina di Ginosa, lungo la spiaggia dinanzi a Torre Mattoni e nei pressi del fiume Galaso. Molte scene sono state girate anche nella vicina Matera.



A questo link è possibile guardare la puntata: https://www.raiplay.it/video/2021/10/Imma-Tataranni-Sostituto-Procuratore-S2E1-Mogli-e-buoi-b026b01d-e633-4125-a809-3ce86c3eea3a.html

Imma Tataranni è un sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi. Ad accompagnarla nelle sue indagini attraverso la Basilicata è l’appuntato Ippazio Calogiuri, ragazzo timido e insicuro con cui si instaura un rapporto di grossa complicità. Ma Imma è anche moglie e mamma e a casa la aspettano suo marito Pietro, che è il suo esatto opposto, e sua figlia Valentina, alle prese con un’adolescenza ribelle.



Le vicende narrate nella serie televisiva sono liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia aventi per protagonista l’omonimo personaggio.

Trama episodio “Mogli e buoi’’: Imma e Pietro tornano da un fine settimana a Parigi dove hanno cercato di distrarre Valentina, ancora scossa per la separazione da Samuel. Ma appena Imma rimette piede in casa, viene subito convocata su un caso di omicidio avvenuto durante la transumanza e che ha come testimone il procuratore capo Vitali. Oltre all’indagine, Imma dovrà chiarire la delicata relazione con il maresciallo Calogiuri e, come se non bastasse, anche Pietro sembra voler cambiare vita.