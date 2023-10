Matera Film Festival 2023: il programma di giovedì 5 ottobre

E con giovedì 5 ottobre, saremo alla sesta giornata del Matera Film Festival 2023 in programma dal 30 settembre al 7 ottobre nella “Città dei Sassi”. A seguire gli appuntamenti della kermesse previsti e prenotabili sul sito www.materafilmfestival.it.

Ore 9:30 – 13:30

CTE Casa delle Tecnologie Emergenti Brainstorming Story a cura di di Elizabeth Jennings

Ore 10:00

CineTeatro Comunale G. Guerrieri CITTA’ INVISIBILI O CONDIVISIBILI

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA

MISSION ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: UN PERCORSO MULTIMEDIALE a cura di Anna Cammarota – Responsabile Area Comunicazione ed Educazione Ambientale ARPAB;

a seguire, nello stesso CineTeatro Comunale G. Guerrieri LES NUITS EN OR – LE NOTTI D’ORO

LES GRANDES CLAQUES di Annie St-Pierre (18’) – Canada – 2022 YAÕKWA, IMAGEM E MEMÓRIA di Vincent Carelli et Rita Carelli (21’) – Brasile – 2022

MARIA SCHNEIDER di Elisabeth Subrin (25’) – Francia – 1983 PARTIR UN JOUR di Amélie Bonnin (25’) – Francia – 2023

Ore 11:00

CineTeatro Comunale D. Bellocchio di Ferrandina

MATERA EDU

Saluti istituzionali

Carmine Lisanti – Sindaco Comune di Ferrandina

Pierluigi Di Biase – Assessore alla Cultura Comune di Ferrandina

a seguire:

proiezione de IL MONDO E’ TROPPO PER ME di Vania Cauzillo e al tremine incontro con la regista in dialogo con Donato Santeramo

Ore 15:00 – 17:00

CTE casa delle tecnologie emergenti Brainstorming Story a cura di di Elizabeth Jennings

Ore 16:30

CineTeatro Comunale G.Guerrieri

MFF FEATURE EL CANTO DE LAS MOSCAS di Ricardo Soto (95’) – MESSICO – 2023

Ore 18:00

APT Basilicata OpenSpace QUI E ORA

Presentazione libro Fantozzi dietro le quinte con Elisabetta Villaggio a seguire incontro con l’autrice in dialogo con Marianna Dimona

Ore 18:15

CineTeatro Comunale G.Guerrieri

FOCUS ITALIA

EFFIMERI di Stefania Laterza (10’) – Italia – 2022 – la regista incontra il pubblico

Ore 19:00 CineTeatro Comunale G.Guerrieri

QUI E ORA

Masterclass Peter Greenaway

modera Domenico De Gaetano

a seguire THE BABY OF MÂCON di Peter Greenaway (112’) – Regno Unito/Paesi Bassi/Germania/Francia – 1993

Ore 22:40

CineTeatro Comunale G.Guerrieri

LES NUITS EN OR – LE NOTTI D’ORO

GENOSSE TITO, ICH ERBE di Olga Kosanović (27’) – Austria – 2022

IN FLOW OF WORDS di Eliane Esther Bots 2022 (22’) – Paesi Bassi

A FILM THERE MIGHT BE ABOUT THE FUTURE di Josefine Exner (26’) – Danimarca – 2023