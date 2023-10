Matera Film Festival 2023, il programma del 4 ottobre

Mercoledì 4 ottobre, quinta giornata del Matera Film Festival 2023 in programma dal 30 settembre al 7 ottobre nella “Città dei Sassi”, con eventi, ospiti e proiezioni, prenotabili sul sito ufficiale www.materafilmfestival.it. Questo il programma della giornata:

Si parte alle 11.00 al CineTeatro Comunale G. Guerrieri per MATERA EDU con la Presentazione del libro LE VOCI SEGRETE DEL MARE. Storia di una balena che si innamorò di un umano di Mari Caporale, ed. Garzanti, 2023 modera Maria Teresa Cascino.

Letture di brani tratti dal libro a cura di Anna Rita Del Piano e Antonello Morelli accompagnate da musiche di sottofondo.

Esecuzione di brevi coreografie di danza: la nascita del Mediterraneo e il rito del tramonto.

I colori sui fondali dell’artista Tudor Andrei Odangiu. Nel corso dell’evento l’artista esporra’ i suoi dipinti sul tema Dalle voci del mare alla voce dei Sassi.

A seguire LES NUITS EN OR – LE NOTTI D’ORO:

ALL MY MOM’S PHONE CALLS di Iiti Yli-Harja (10’) – Finlandia – 2023

LA VIE SEXUELLE DE MAMIE di Urška Djukić e Émilie Pigeard (14’) – Francia – 2023

TO VANCOUVER di Artemis Anastasiadou (24’) – Grecia – 2022

Alle 16:00 al CineTeatro Comunale G.Guerrieri per MFF FEATURE proiezione di A CHILDLESS VILLAGE di Reza Jamali (81’) – Iran – 2022

Alle 17.30 per CITTÀ INVISIBILI O CONDIVISIBILI:

ARPAB

AMBIENTE: TUTELA, CINEMA E PROMOZIONE

intervengono

Donato Ramunno – Direttore Generale Agenzia Regionale Protezione Ambiente Basilicata

Cosimo Latronico – Assessore Ambiente, Territorio ed Energia

Giovanni Padula – Direttore Fondazione Matera-Basilicata 2019

Sara Ricci – attrice

modera Margherita Sarli – giornalista

A seguire:

FONDAZIONE MATERA – BASILICATA 2019

L’IMPEGNO DELL’ARTE PER L’AMBIENTE

FLY WITH PACHA, INTO THE AEROCENE di Tomás Saraceno e Maximiliano Laina (76’) Regno Unito/Spagna – 2023

interviene Giovanni Padula – Direttore Fondazione Matera-Basilicata 2019

modera Margherita Sarli – giornalista

Alle 19:30 Per FOCUS ITALIA IL CIGNO di Francesco Giardiello (9’) – Italia – 2023

Con incontro del regista con il pubblico. A seguire per MFF DOC ASSENZE diLudovica De Feo (9’) – Italia 2023 – la regista incontra il pubblico.

Alle 20:30 per MFF FEATURE L’ULTIMA LUNA DI SETTEMBRE di Amarsaikhan Baljinnyam (90’) – Mongolia – 2022.

La giornata si concluderà con la proiezione alle 22.00 di PAURA E DELIRIO A LAS VEGAS per la retrospettiva TERRY GILLIAM