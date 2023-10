Matera Film Festival 2023, il programma del 3 ottobre

Martedì 3 ottobre, quarta giornata del Matera Film Festival 2023 in programma dal 30 settembre al 7 ottobre nella “Città dei Sassi”. La kermesse prevede un ricco programma di eventi, ospiti e proiezioni, prenotabili sul sito ufficiale www.materafilmfestival.it.

Alle 10:00 al CineTeatro Comunale G.Guerrieri

EROI PER CASA: RAINBOW presenta la seconda stagione della serie animata PINOCCHIO AND FRIENDS con la proiezione dei primi tre episodi della nuova serie animata. Conducono Nando Irene e Anna Rita Del Piano.

Alle 15:30 al CineTeatro Comunale G.Guerrieri per FOCUS ITALIA

IL TOPO E LA RANA di Federico Emilio Cornacchia (15’) – Italia – 2023 cui seguirà un dialogo tra il regista e Anna Rita Del Piano.

Alle 16:00 al CineTeatro Comunale G.Guerrieri per la sezione MFF SHORT

EN PISTE! di Emilie de Monsabert (22’) – Francia – 2022

FÁR di Gunnur Martinsdóttir Schlüter (5’) – Islanda – 2023

A.O.C di Samy Sidali (18’) – Francia – 2022

Alle 17:00 per FOCUS ITALIA, IL MONDO È TROPPO PER ME di Vania Cauzillo (65’) – Italia – 2022 a seguire incontro con la regista in dialogo con Antonio Rugolo, professore di chitarra del conservatorio Duni di Matera

Alle 18.00 all’APT Basilicata OpenSpace per QUI E ORA, presentazione del libro “Il Cinema nel Cuore” di Giorgio Capitani e a seguire Simona Tartaglia in dialogo con Anna Chiara Canario.

Alle 18:30 ancora al CineTeatro Comunale G.Guerrieri per FOCUS ITALIA MILLELIRE (19’) di Vito Cea, Angelo Calculli – Italia – 2016;

a seguire incontro con Angelo Calculli e Paolo Sassanelli in dialogo con Anna Rita Del Piano.

Alle 19:30 per MFF DOC THE PROMISE di Leonardo Antonio Avezzano (84’) – Giordania – 2022 a seguire il regista incontra il pubblico;

Per MFF FEATURE BLANDITA di Fernando Guzzoni (99’) coproduzione Messico/Cile/Lussemburgo/Polonia/Francia – 2023

