Matera Film Festival 2023, domani 7 ottobre, ultima giornata. Il programma.

Domani, sabato 7 ottobre, è l’ultima giornata del Matera Film Festival 2023, iniziato lo scorso 30 settembre nella “Città dei Sassi”. Nel mentre si è appena concluso la Masterclass con Terry Gilliam che potete rivedere in questo video:

La kermesse (di cui è Presidente Dario Toma e vicepresidente Annarita Del Piano, con la direzione generale affidata a Nando Irene e la direzione artistica che è curata da Donato Santeramo) prevede anche per domani un ricco programma di eventi, ospiti e proiezioni, prenotabili sul sito ufficiale www.materafilmfestival.it. ECCOLO:

Ore 9:30 – 13:30

CTE casa delle tecnologie emergenti

Brainstorming story

a cura di di Elizabeth Jennings

Ore 11:00

CineTeatro Comunale G.Guerrieri

MFF FEATURE

NÃO SOU NADA di Edgar Pêra (92’) – Portogallo – 2023

a seguire incontro con il regista e con il produttore Joao Paulo Macedo

Ore 16:00

CineTeatro Comunale G.Guerrieri

FOCUS ITALIA

GUERRA TRA POVERI di Kassim Yassin Saleh (15’) – Italia – 2022

interviene la produttrice Joana de Freitas Ginori

a seguire

CineTeatro Comunale G.Guerrieri

FOCUS ITALIA

UNA CLAUSTROCINEFILIA, di Alessandro Aniballi (85’) – Italia – 2022

il regista incontra il pubblico

Ore 18:30

CineTeatro Comunale G.Guerrieri

QUI E ORA

Presentazione libro Taccuino di viaggio tra i Parchi lucani

introduce Antonio Nicoletti, Direttore APT Basilicata APT Basilicata

modera Fabio Vito Lacertosa, curatore e critico d’arte

interviene Raffaele Pentasuglia, artista e autore del libro

Conclusioni Cosimo Latronico, Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata

Live performance Federico Ferrandina, chitarra

Ore 21:00

CineTeatro Comunale G.Guerrieri

Start con le creazioni di Sciarzisa

a cura di Nando Irene

Cerimonia di premiazione della quarta edizione del Matera Film Festival

conduce Alina Liccione

Ricordiamo che, anche in questa quarta edizione del Matera Film Festival, a giudicare le opere in concorso, sono nomi di grande prestigio.

La giuria della sezione Feature è composta dal regista Peter Greenaway, Presidente di giuria, la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan, la regista Paola Randi, Francesca Cualbu (produttrice per Groenlandia) e la casting director Marita D’Elia.

Per quanto riguarda i Documentari i giurati sono l’artista e regista Saskia Boddeke, Presidente di giuria, la produttrice e regista Joana de Freitas Ginori ed il regista Vincenzo Marra.

Infine, la sezione Short è stata invece affidata al giudizio del regista Stefano Cipani, Presidente di giuria e delle attrici Manuela Spartà e Nadia Kibout.”