Matera Fiction: Domani Lino Banfi riceve il premio per la serialità televisiva

Sabato 23 settembre si svolgerà a Matera la giornata conclusiva del Matera Fiction, organizzata dalla GFG Media Associati. Un osservatorio sulla serialità televisiva internazionale, con il patrocinio della Regione Basilicata, il Comune e la Provincia di Matera, in collaborazione con Rai Fiction, TG3 Basilicata, Mediaset e Tv Globo. L’evento si propone di far conoscere gli eroi ricorrenti, le ambientazioni messe in scena, le trame e i personaggi, i temi e le tendenze produttive più praticate dalla fiction mondiale coinvolgendo i professionisti della produzione; su questi e molti altri aspetti l’evento vuole aprire ogni anno una finestra culturale privilegiata ed esclusiva sul mondo. Questo il programma dettagliato dell’evento del 23 settembre: Comune di Matera, Sala Nelson Mandela ore 18,00 Le serie tv di animazione, Le Winx in giro nel mondo per far conoscere l’Italia: la nuova idea della Farnesina e della Rainbow, partecipa Iginio Straffi (Regista, produttore televisivo e cinematografico. Presidente e fondatore di Rainbow, creatore del cartone animato Winx Club), consegna della targa d’Oro; interventi da remoto, Dott. Luca Di Gianfrancesco, Capo dell’Ufficio VI della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; a seguire: Narrazioni: film & serialità televisiva, conversazione con Marco Spagnoli (documentarista, docente alla Luiss Business School), Manuela Gieri (Docente Università della Basilicata), Ivan Moliterni docente, critico cinematografico; Infine alle ore 21,00 presso il Cinema Guerrieri avrà luogo Fiction story, conversazione con Lino Banfi che riceverà il premio per la serialità televisiva, preceduta dai saluti di Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italia.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.