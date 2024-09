Matera Fiction a Los Angeles

Sono state annunciate le date di ITTV e TIE International Forum e Tech In Entertainment a Los Angeles, che si terranno dal 3 al 4 novembre alla Neue House di Hollywood. Matera Fiction, partner dell’ITTV International Forum a Los Angeles, -con una nota comunica che- “parteciperà con l’obiettivo primario di consolidare il proprio marchio e di creare sinergie operative tra l’industria cinematografica e televisiva hollywoodiana e di sviluppare proficue relazioni con ambienti qualificati del settore. L’iniziativa di Matera Fiction ha il patrocinio del Comune di Matera, della Regione Basilicata, dell’ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, dell’APT Basilicata, della Lucania Film Commission. Nella prima decade di novembre pianificati una serie di incontri tra Los Angeles e New York. Tra gli ospiti dell’ITTV 2024 personalità dell’industria dell’audiovisivo internazionale quali Dante Di Loreto, Presidente US Fremantle, David Eilenberg, a capo dei contenuti di Roku, Erik Barmack, Founder di Wild Sheep Content; Ted Miller, Head of Global Television CAA, Creative Artists Agency; Jana Winograde, Ex Presidente di Showtime, Chris Ottinger, Head of Worldwide Distribution – Amazon MGM Studios Distribution; Sandra Stern, COO Television Lionsgate.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.