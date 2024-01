Matera e i 70 anni della Rai, quella ”Luce” della famiglia Rondinone merita un seguito

Commozione, tanta,ricordi molti nella memoria di parenti e amici che non ci sono più, verso quel cinescopio che accendeva il focolare domestico,con un puntino bianco che illuminava le immagini in bianco e nero della tv a un solo canale di marchi americani e italiani in prevalenza, quel 3 gennaio 1954 prima, e il 4 novembre 1961 per l’aggiunta del secondo. Una storia del BelPaese che ” La Luce nella Masseria” ha raccontato attraverso quella piccola, ma interessante ed esemplare, della famiglia contadina di Eustachio Rondinone , dei suoi figli e nipoti, simbolo di una volontà di andare avanti e di difendere una identità culturale e territoriale. L’auspicio, ed è quanto ci hanno segnalato in tanti dopo la trasmissione del film su RaiUno, è che quella storia possa avere un seguito per sapere come e quella eredità è stata raccolta. Giriamo la richiesta alla Rai, che tornerà a Matera per la quarta serie di ”Imma Tataranni sostituto procuratore”, ai registi Riccardo Donna e Tiziana Aristarco, agli autori della storia e del libro Saverio D’Ercole e Roberto Moliterni, ai protagonisti Domenico Diele, Aurora Ruffino, Renato Carpentieri ,Giusy Frallonardo e ai tanti materani che hanno lavorato al film. Protagonisti della famiglia Rondinone come gli attori Nando Irene, Lia Trivisani, Carlo De Ruggieri, e poi Antonio Andrisani, Erminio Truncellito e Francesco Zaccaro , i piccoli Giovanni Limite ( l’ambizioso antennista Pinuccio) Aldo Mastrillo, Gianni Carlucci e Antonio Trucco. E ancora Maria Grazia Zingariello, Pino Rondinone, Antonella Sasso, Annarosa Matera e Anna Onorati. Non possiamo non citare Geo Coretti che si è occupato della regia del backstage e per i casting ”made in Matera” affidati alla “Blu Video”. Attendiamo un altro ciack… e magari Lucana film commission e Amministrazione comunale ,se ”batteranno” il ferro ora che è caldo, potrebbero contribuire al progetto che, con la lungimiranza di Luca Barbareschi per Èliseo Entertainment, ha acceso un’altra luce, quello sulla Italia che si rimboccò le maniche dopo le sofferenze della guerra.





IL FILM HA FATTO REGISTRARE 3.445.000 spettatori su Rai Uno.