Riflettori puntati su Matera anche per il 2022 con la seconda edizione del Audiovisual producers summit (Avps), in programma dal 28 giugno al 2 luglio, che coinvolge operatori nazionali e internazionali dell’industria audiovisiva. Ma nel frattempo al lavoro per organizzarsi meglio, difendere l’immagine del territorio ( le ferite su Murgia Timone , gli inquinamenti petroliferi in Val d’Agri e l’impatto delle pale eoliche restano un nervo scoperto) come abbiamo sentito in vari contesti e valorizzare al massimo le risorse locali lavorando con autonomia e spirito imprenditoriale. L’appeal della Basilicata deve far leva su questi fattori per lavorare con originalità, competenza, in modo da offrire le esperienze di professionalità che si sono formate in diversi settori e le peculiarità di paesaggi dalle diverse peculiarità. La scommessa è su autonomia, concertazione , trasparenza e cultura di impresa. Altrimenti resteremo al palo e dovremo attendere che la ”manna scenda dal cielo” in maniera episodica o che altri vengano a venderci servizi e l’immagine di altre realtà più agguerrite, come ha fatto – perchè sta lavorando bene e con altre risorse- Apulia film commission. Altro pianeta. Ma l’anno prossimo attendiamo di vedere a Matera la nostra offerta all’Avps. Diamo tempo alla Lucana film commission di strutturarsi con le necessarie risorse regionali, delle quali non conosciamo l’importo, e il finanziamento della pianta organica. Forse potranno arrivare altre risorse. Ma andiamo cauti prendendo con le pinze i ”desiderata” del Piano nazionale di ripresa e resilienza che vengono da parti interessate e con un progetto già in tasca. Si tratta di lavorare con umiltà , programmazione, mettendo da parte protagonismi che non portano da nessuna parte. Anzi. Al termine della conferenza abbiamo preso una pubblicazione del Gal start 2020 dal titolo interessante ” Holdiday@cinema in Basilicata, Vacamze e cinema in Basilicata , con due giovani sul set -itinerario della nostra regione. Buona idea per partire e investire.



GLI ANNUNCI DELL’ULTIMA GIORNATA

Si terrà dal 28 giugno al 2 luglio 2022, in concomitanza con la festa della Bruna, a Matera la seconda edizione del Audiovisual producers summit (Avps) . Ad annunciarlo il presidente della Lucana film commission Roberto Stabile nel corso della conferenza stampa di chiusura della prima edizione, svoltasi al resort Alvino 1884, che ha visto la partecipazione del sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, del direttore della Direzione generale Cinema e Audiovisivo Nicola Borrelli, del presidente di Apa Service Marco Follini e del sindaco di Matera Domenico Bennardi.



La conferma dell’appuntamento di Matera segue ai positivi riscontri di partecipazione e qualità del confronto venuti nel corso dei quattro giorni di dibattito e sulle potenzialità che cinema e audiovisivo posso avere nel nostro Paese, in Basilicata e nel Mezzogiorno’. L’altro annuncio, effettuato dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi, riguarda la realizzazione della ”Casa del Cinema” in un immobile di proprietà comunale del centro storico dove avranno sede la Lucana film commission, l’Ufficio cinema comunale ed eventuali start up. Il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni,intervenuta via skype, nell’evidenziare l’esperienza positiva dell’ AVps a Matera, ha parlato degli investimenti in corso su ”Cinecittà” per farne un hub multimediale in grado di attrarre investimenti anche per altre regioni. ” E’ importante – ha aggiunto- il ruolo delle film commission sul piano organizzativo e per la promozione del territorio. Stiamo lavorando anche a un protocollo di intesa con le scuole sull’audiovisivo e sul ruolo dei tanti ”mestieri’ che hanno contribuito in vari settori a fare grande il nostro cinema e che possono portare a ricadute formative e occupazionali”. Marco Follini, incontrato a Matera durante varie esperienze politiche,presidente di Apa service, ha auspicato che la seconda edizione di Avps a Matera possa diventare seriale come una ”Davos del cinema”. Il direttore generale del cinema e audiovisivo Nicola Borrelli ha rimarcato il grande impegno che le diverse componenti del settore stanno portando avanti, dopo la fase della pandemia, alla luce delle grandi sfide innovative che l’audiovisivo in generale ha aperto su scala mondiale. Tocca ora al presidente della Lucana Film commission, Rocco Stabile, al Comune di Matera guidato dal sindaco Domenico Bennardi aprire la Casa del Cinema con l’apporto e il confronto necessario delle tante realtà della Basilicata, che operano e vivono di cinema e audiovisivi. Ciak! Al lavoro!