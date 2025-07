Matera celebra lo sport con la Prima Edizione del “Basilicata Sport Champions”

Si è tenuta nello scenario unico di Casa Cava a Matera, la Prima Edizione del Premio Internazionale “Basilicata Sport Champions – Lucania: terra di sapere e sapori dello sport”, un omaggio sentito a chi, grazie allo sport, continua a dare voce all’identità, all’orgoglio e al futuro della Basilicata. Ad animare questa prima, indimenticabile edizione, stimolati dal giornalista Pierantonio Lutrelli che ha moderato la serata, cinque protagonisti che hanno portato sul palco storie diverse, ma unite dallo stesso filo di passione, sacrificio e appartenenza. Annamaria Marasi, ex pallavolista della Nazionale Italiana e oggi voce autorevole del CONI, ha portato il racconto di una carriera costruita tra palestra, sfide e voglia di vincere, ricordando quanto lo sport femminile abbia cambiato la storia dello sport italiano. Biagio Tralli, campione di kickboxing, ha conquistato la platea con la sua storia di coraggio, sudore e titoli conquistati uno ad uno, con la fierezza di portare in giro per il mondo il nome della Basilicata. Franco Selvaggi, Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, ha raccontato retroscena e aneddoti di quell’estate magica che ancora oggi fa battere il cuore a milioni di italiani. La parola scritta ha avuto un interprete speciale in Lucio Schiuma, narratore sensibile vincitore di 84 premi letterari a livello nazionale e internazionale, che da anni racconta lo sport con pagine intense, sottolineando quanto dietro ogni traguardo si nascondano sacrifici, radici e valori da tramandare. Michele Uva, figura di spicco del calcio europeo e Direttore Esecutivo UEFA per la Sostenibilità Sociale e Ambientale, ha tracciato un orizzonte fatto di innovazione, responsabilità e rispetto per le comunità, offrendo al pubblico uno sguardo lucido e appassionato su ciò che il calcio potrà essere nei prossimi anni. A cucire insieme racconti e applausi, le note intense del chitarrista lucano Mirko Gisonte, che ha regalato momenti di musica dal vivo capaci di amplificare le emozioni di una serata destinata a lasciare il segno. L’iniziativa, ideata e organizzata da Quadrum Srl, nasce con la volontà di crescere anno dopo anno, per diventare un punto di riferimento tra i premi sportivi italiani e internazionali, celebrando la Basilicata come terra di talenti, di storie vere e di sapori autentici.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.