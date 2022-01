L’appuntamento del cineclub del mercoledì 12 gennaio 2022 offerto dall’associazione Cinergia è con il film MANDIBULES – DUE UOMINI E UNA MOSCA (Francia/Belgio 2020) di Quentin Dupieux, presso il Cinema Guerrieri (ex Cinema Comunale) Matera in tre orari: 18:00 – 19:50 – 21:40

Sinossi

La più grande furbizia delle cose intelligenti è quella di apparire inevitabilmente stupide. Si tratta di una questione di apparenze che, come ben sappiamo, è più urgente della sostanza. Quentin Dupieux, da questo punto di vista, è in netta controtendenza rispetto ai suoi connazionali, e ha dato vita a un vero e proprio surrealismo a bassa intensità camuffato da campionario di osservazioni comportamentali postmoderno. Ed è proprio nello scarto fra la descrizione critica e l’oggetto film (dove si spalancano praterie interpretative) che risiede il divertimento, l’elemento comico. Data una premessa assurda – una coppia di balordi trova una mosca gigante che sperano di potere addestrare per compiere rapine in banca – il resto delle sventure e avventure che capitano ai protagonisti sono diretta conseguenza della premessa. Come dire che una volta aperte le porte all’assurdo scambiato per reale (realtà) tutto è possibile. Dupieux, come tutti i grandi moralisti, possiede un genio comico che si manifesta alla stregua di una costruzione formale perfetta. Da quella premessa assurda deriva una conseguenza folle che provoca una catastrofe (in minore) che genera a sua volta un’altra premessa assurda. Il tutto in un clima di attonita normalità documentaria. Come se tutto fosse inevitabile. Dupieux accumula gag su gag e non accenna mai a un solo momento di stanchezza. Tutto avviene con una lucidità stordita e si ride increduli di fronte alle manifestazioni di un “possibile” impossibile reso “possibile” dalla frontalità documentaria del

manifestarsi dell’assurdo. Insomma, se non siamo di fronte a del “grande cinema” poco ci manca.