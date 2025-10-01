Matera: A ottobre il casting per figuranti per il nuovo film di Francis Ford Coppola

Si svolgeranno a breve in Basilicata i provini necessari alla produzione del nuovo film di Francis Ford Coppola per figuranti e piccoli ruoli, di diverse età, anche minorenni. I casting avranno luogo in presenza come segue. A Matera: 9 ottobre 2025 presso UNA Hotels MH: – ore 10:00 – 13:30: solo maggiorenni; – ore 14:30 – 18:00: maggiorenni e minorenni. A Bernalda: 10 ottobre 2025 presso il Castello, piazza San Bernardino da Siena n. 11: – ore 10:00 – 12:30: solo maggiorenni; – ore 14:30 – 16:00: maggiorenni e minorenni. I selezionati riceveranno un regolare compenso per la partecipazione alle riprese delle scene del film che avverranno principalmente a Matera, Bernalda e Montescaglioso, nel mese di novembre 2025. Ma quali sono PROFILI CERCATI? Persone con tratti somatici europei (francesi, inglesi, italiani o nordeuropei). Per accedere ai provini è necessario essere residenti o domiciliati nelle località interessate o aree limitrofe. I candidati, uomini e donne, devono avere un’età compresa tra i 18 e i 72 anni. Si selezionano anche minorenni di 16 – 17 anni, a condizione che siano accompagnati da un genitore. Sono esclusi dai provini: dipendenti della pubblica amministrazione;

pensionati con quota 100 o pensione anticipata; candidati le cui caratteristiche fisiche non sono in linea con il periodo storico in cui è ambientato il film, cioè gli anni Trenta. Non sono, pertanto, ammessi ai casting tutti coloro che hanno: – sopracciglia o contorno labbra tatuati; – unghie ricostruite o con gel; – ritocchi estetici evidenti come filler labbra; – tatuaggi visibili; – capelli rasati, doppi tagli, meches o tinte innaturali.

COME PARTECIPARE AI CASTING? Gli interessati sono invitati a presentarsi ai casting muniti di una foto cartacea recente, sia in primo piano sia a mezzo busto, senza filtri né ritocchi, con l’indicazione del proprio nome e cognome sul retro.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.