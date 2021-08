Giovedì 5 Luglio 2021 alle ore 21,30 presso la Terrazza di Palazzo Lanfranchi a Matera si conclude la rassegna Cinema in Terrazza, con la proiezione del film “Fargo” di di Joel Coen & Ethan Coen (USA / GB 1996) 98’.

Ingresso: 5 euro.

Sinossi

Addetto alle vendite in un salone d’automobili nel Minnesota, Jerry Lundegaard consegna una vettura nuova a due balordi ai quali ha dato un appuntamento in una caffetteria. Lui è un uomo vile, goffamente astuto e pieno di debiti, mentre loro vivacchiano alla giornata, spesso arma alla mano. Il grande progetto di Jerry è di far sequestrare da costoro la moglie Jean e poi far pagare il riscatto a suo suocero, ricco affarista. Mentre percorrono l’autostrada i due balordi uccidono un agente della polizia stradale e due innocenti, sfortunatissimi testimoni del delitto. Per questi fatti entra in azione Marge Gunderson che dirige il locale posto di polizia, incinta al settimo mese, una donna attenta e saggia, anche se trovare i criminali appare assai arduo.