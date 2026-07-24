Marateale e Vivi Heraclea insieme per una nuova stagione culturale: con Zahi Hawass nasce un’alleanza tra archeologia, cinema e valorizzazione del territorio

Una nuova alleanza culturale destinata a lasciare il segno nel panorama nazionale e internazionale prende forma in Basilicata. Con una straordinaria partecipazione di pubblico e la presenza di uno dei più autorevoli studiosi al mondo, il professor Zahi Hawass, archeologo ed egittologo di fama internazionale, Marateale – Premio Internazionale Basilicata e Vivi Heraclea hanno inaugurato un percorso condiviso che punta a valorizzare il patrimonio storico, archeologico e identitario della regione attraverso un programma di iniziative di altissimo profilo.

L’evento “Secrets of the Pharaohs”, ospitato nell’Ecomuseo del Parco Archeologico di Herakleia a Policoro, ha rappresentato molto più di una semplice masterclass. È stato il primo atto di una collaborazione strategica che mette in relazione archeologia, cinema, divulgazione scientifica e promozione territoriale, dando vita a un nuovo modello di valorizzazione culturale capace di attrarre studiosi, artisti e protagonisti della scena internazionale.

L’iniziativa è stata promossa da Marateale e Vivi Heraclea, in collaborazione con il Comune di Policoro, la Direzione Regionale Musei della Basilicata, il Museo Archeologico Nazionale della Siritide, APT Basilicata e Lucana Film Commission, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata.

A guidare l’incontro è stata la giornalista Francesca Rasi, che ha accompagnato il pubblico in un dialogo intenso e coinvolgente con il celebre egittologo, capace di coniugare il rigore della ricerca scientifica con un linguaggio accessibile e appassionante.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Policoro Enrico Bianco, del direttore del Museo Archeologico Nazionale della Siritide Carmelo Colelli, della fondatrice e ideatrice di Vivi Heraclea Tiziana Fedele e del direttore di APT Basilicata, Margherita Sarli, il professor Hawass ha condotto i presenti in un affascinante viaggio nella civiltà dell’antico Egitto.

Con il suo stile diretto e carismatico, Hawass ha ripercorso la propria storia personale e professionale, dagli esordi in un piccolo villaggio egiziano fino alle grandi campagne di scavo che lo hanno reso il volto più noto dell’egittologia contemporanea. Ha raccontato il fascino della ricerca sul campo, le emozioni delle grandi scoperte, i misteri ancora irrisolti delle piramidi e il valore della tutela del patrimonio culturale mondiale, soffermandosi anche sulla sua battaglia internazionale per il ritorno in Egitto di importanti reperti, tra cui la celebre Stele di Rosetta.

L’entusiasmo della platea e il grande interesse suscitato dall’iniziativa hanno confermato la validità di un progetto che guarda ben oltre il singolo appuntamento. L’intesa tra Marateale, il Festival Internazionale del Cinema, e Vivi Heraclea, manifestazione dedicata alla valorizzazione della Magna Grecia e del patrimonio archeologico lucano, nasce infatti con l’obiettivo di costruire un format culturale permanente, nel quale ricerca scientifica, spettacolo, cinema e divulgazione possano dialogare in modo continuativo.

L’ambizione condivisa è quella di trasformare Policoro e l’area archeologica di Heraclea in uno dei principali poli culturali del Mezzogiorno, un luogo in cui il patrimonio storico possa confrontarsi stabilmente con il cinema, la cultura contemporanea e le grandi personalità della scena internazionale.

Il successo di “Secrets of the Pharaohs” rappresenta così il punto di partenza di un percorso destinato a crescere negli anni, consolidando una collaborazione che punta a diventare una delle esperienze culturali più significative della Basilicata e del Sud Italia. Un progetto che conferma come investire nella cultura significhi generare sviluppo, rafforzare l’identità dei territori e creare nuove opportunità di crescita, conoscenza e attrattività.

Con questa nuova sinergia, Marateale amplia ulteriormente la propria missione, affiancando al grande cinema un dialogo sempre più stretto con il patrimonio storico e archeologico, mentre Vivi Heraclea rafforza il proprio ruolo di laboratorio culturale capace di raccontare la Magna Grecia attraverso linguaggi contemporanei. Una visione condivisa che guarda al futuro e che fa della Basilicata un crocevia internazionale di cultura, ricerca e innovazione.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.