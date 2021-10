Vi abbiamo risparmiato il titolo in inglese ” No Time to die” (non c’è tempo per morire), il 25° film della serie su James Bond ma per Sassiwood, che ha incrociato la sua storia con quella dell’agente segreto più famoso del mondo. Ma non potevamo che spezzare più di una lancia a favore della “Città del cinema” incentrata e incastonata tra i Sassi, la gravina e l’habitat rupestre. Certo, perchè, dopo Holliwood ( Los angeles Stati Uniti), Bollyvood ( Bombay India) e Nollywood ( Lagos Nigeria) c’è anche Matera con Sassiwood, che tradotto dell’inglese fa letteralmente ”di legno”, ma sta per studio’s, set e via cinematografando.



E poi Matera ha un suo filone consolidato, quello biblico che non va buttato a mare (nella gravina) per l’arrivo di un film dove l’adrenalina fa saltare l’anima di luoghi millenari, dove gli anacoreti hanno raggiunto la santità , lontano dalle perdizioni del mondo e della vil pecunia. Naturale che siano stati girati qui “Il Vangelo Secondo Matteo a The Passion,da Ben Hur a King David, Nativity e via sfogliando la ” Bibbia” che è un libro che resta e dal quale si possono fare film di successo,quando si è a corto di idee. Come ricorda Antonio Andrisani, in una produzione partita come corto nel 2013 e poi diventata lungometraggio nel 2019, nei panni di un direttore di una fantomatica film commission e coautore di Sassi wood con il regista Vito Cea.



E proprio dalle due anime, teste della sceneggiatura e della regia è venuta fuori, presso il cinema ”Il Piccolo”, una singolare ”intreccio” tra il film ” No time to die” interpretato da Daniel Graig e ”Sassiwood” con Antonio Andrisani, Uccio de Santis, il compianto Flavio Bucci , Fabrizio Schiavarelli e altri che hanno consentito di un raccogliere un lusinghiero riconoscimento al festival del cinema di Cuneo, presieduto da Paul Haggis.

”L’agente segreto – ricorda Antonio Andrisani- incrocerà la strada di Sassiwood, che gira di festival in festival, e a proda a Cuneo dove è presidente di giuria i Paul Haggis, premio per il suo film Crash, sceneggiatore di Million dollars baby ma è anche lo sceneggiatore di due film di 007 con Daniel Craig ”Casino Royal” e ” Quantum of solas”. Così Il regista si innamora del film e lo premia. Accade che uno sceneggiatore di James Bond premia un film girato a Matera come quello su 007 ” No time to die’ ‘. E qui alcune cose sul piccolo grande film nella Città del Cinema, Sassiwood, vanno dette parlando anche degli abitanti che colgono le opportunità delle diverse produzioni.



”Matera è il cinema – aggiunge Antonio e quando arrivano le grandi produzioni, sopratutto, è corsa a fare le comparse. Una sorta di ammortizzatore sociale. E qui , in Sassiwood, due comparse si recano sul set in costume come se fossero ai tempi di Nazareth, di Giuseppe e Maria, non con l’asino ma in Fiat 127 e vogliono ben figurare tranne che per qualche particolare, il borsello e gli scarponi. Ma gli impegni sono impegni…Sassiwood e un film on the road. Per tutta la durata del film i protagonisti non fanno che camminare , a vuoto spesso. Al termine della storia qualcuno finirà nelle braccia del proprio destino, per alcuni luminoso, per altri in chiaroscuro, per altri verso la crisi di identità. Ma ci sta. E’ un film nel quale si raccontano tre storie, apparentemente parallele, ma che si incroceranno. La storia di due comparse che si perderanno sulla Murgia alla ricerca di un set, la storia di un location manager che viene vessato dal proprio superiore e che poi incontra una regista americana, una poetica figura, venuta dalle nostra parti per girare un documentario sul poeta tursitano Albino Pierro e poi un direttore di film commission figura immaginaria che a sua volta è vessato da poteri più forti”. Fin qui Sassiwood. Ma come si sono intrecciati destini e percorsi di due produzioni con prospettive e budget (dotazione finanziaria) differenti.



“Mentre giravano Sassiwood – aggiunge Antonio Andrisani- ci accorgiamo che tutti i rumors intorno al film di James Bond corrispondevano alla realtà e che sta per approdare a Matera. Come potevamo trascurare un evento epocale, che impatta nella nostra storia? Da qui le preoccupazioni di un immaginario ”direttore della film commission”, che interpreto,, che quel colossal possa snaturare la grande tradizione e la fama di Gerusalemme dei giorni nostri accumulata negli anni? Scoramento. ” Cosa c’entra 007 con Matera, la Bibbia, le Sacre scritture?” La collaboratrice ricorda che 007 porterà un sacco di soldi.E allora dopo la citazione di Cecil De Mille sulle potenzialità della Bibbia, che consente comunque di girare un film, non resta che pregare e che Dio ce la mandi buona. E così è stato”. Finita?



“Sassiwood è un omaggio al poeta lucano Albino Pierro -dice il regista Vito Cea- e attraverso la sua figura vogliamo lanciare un messaggio, una speranza affinchè la poesia e la cultura siano sempre presenti nel nostro cammino” .

E di percorso per valorizzare la Città del cinema parla anche l’assessore alla Cultura e ai Sassi, Tiziana D’Oppido, che ha messo a punto con l’Ufficio Cinema un calendario di eventi in concomitanza con l’uscita del film su James Bond, che alcuni materani- come emerso in sala- non hanno ancora visto. E’ in programmazione al ‘Cinema Comunale Guerrieri” e domani mattina 26 ottobre ci sarà una proiezione tutta in inglese per gli studenti delle medie superior, con l’apporto di docenti che spiegheranno alcuni aspetti organizzativi nell’allestimento di un film e della sottotitolazione.



Siamo ai titoli di coda e non potevamo che chiedere ad Antonio Andrisani se la produzione della saga di James Bond l’abbia contattato per il 26° film su 007, visto che si cerca un successore per Daniel Craig. Naturalmente non si è sbilanciato, tranne per un sorriso che gli ha illuminato gli occhi…Ma come la mettiamo con la tradizione. Si potrebbe salvare capra e cavoli con una ”missio impossibilis” (è latino) ai tempi della Bibbia. E così James diventerebbe Giacomo, uno degli apostoli, che potrebbe indagare sui tanti tradimenti ordini ai danni del Messia. Il regista c’è…e con la barba.Al lavoro. Missione possibile.