Lunedì notte appuntamento al ”Guerrieri” per il cinema dell’Orrore

Se non ve la fate sotto dalla paura e vi piace stare in bilico tra quanto potrebbe accadere al buio, dietro una porta o all’angolo di una strada -come riporta la cronaca di ogni giorno- con una lama, una pallottola o un suv pronti a uccidere e a far schizzare sangue ovunque beh, allora, non potete mancare agli appuntamenti del lunedì…al cinema Guerrieri di Matera. E nel programma ”Monday Horror Night” organizzato dall’associazione ”Cinergia” ci sono quattro appuntamenti, alcuni in edizioni restaurata, che invitano gli affetti da cardiopatie, problemi respiratori e, naturalmente, fans del genere horror a trattenere il respiro…proprio come amava fare un maestro dell’Horror come Dario Argento. Profondo Rosso con la musica inquietante dei Goblin? Magari lo vedremo nella quarta rassegna.



Non c’è due senza tre! Dopo il successo ottenuto con le due edizioni precedenti, torna la rassegna

Monday Horror Night. Organizzata dal cinema Guerrieri e dall’associazione Cinergia, la terza

edizione della rassegna si svolgerà, come ormai d’abitudine, nel mese di febbraio.

Ogni lunedì, con spettacoli alle ore 20:00 e 22:00 e un biglietto d’ingresso di 6,00 euro, si potranno

vedere quattro film horror, di cui due in versione restaurata in alta definizione.

Si comincia il 2 febbraio con Lo spettro di Riccardo Freda, grande classico del ‘63 riproposto nella

versione restaurata presentata in anteprima all’ultima mostra del cinema di Venezia.

Il

9 e il 16 febbraio tocca a due film usciti sugli schermi ad inizio di questa stagione

cinematografica: Alpha di Julia Ducournau, regista premiata con la palma d’oro per Titane al

festival di Cannes nel 2021, e Together di Michael Shanks. Due body horror altamente inquietanti

e poco convenzionali.

Il 23 febbraio la rassegna si conclude con The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman, un cult

movie che sul grande schermo celebra i cinquant’anni dalla sua prima uscita, nella versione

restaurata distribuita dalla Cineteca di Bologna. Un musical, più che un film horror vero e proprio,

che gioca con le atmosfere del genere e che vanta schiere di seguaci che tuttora frequentano

mascherati le proiezioni in giro per il mondo.

La selezione dei film è di Roberto Linzalone, presidente dell’associazione Cinergia e direttore

artistico del cinema Guerrieri.

Quindi, appuntamento a febbraio con la rassegna Monday Horror Night – 3rd edition presso il

cinema Guerrieri di Matera.

MONDAY HORROR NIGHT

3rd EDITION

lunedì 2 febbraio 2026

LO SPETTRO di Riccardo Freda (Italia, 1963)

versione restaurata in 4K

spettacoli ore 20:00 e 22:00

lunedì 9 febbraio 2026

ALPHA di Julia Ducournau (Francia, 2025)

spettacoli ore 19:45 e 22:00

lunedì 16 febbraio 2026

TOGETHER di Michael Shanks (Australia/USA, 2025)

spettacoli ore 20:00 e 22:00

lunedì 23 febbraio 2026

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW di Jim Sharman (USA/UK, 1975)

versione restaurata in 4K – 50° anniversario

spettacoli ore 20:00 e 22:00