Luisa Ranieri sarà premiata al Marateale 2022

Prende sempre più forma il “Marateale – Premio Internazionale Basilicata” che si terrà dal 27 al 31 luglio a Maratea, nella “perla del Tirreno”, presso l’Hotel Santavenere.

Dopo l’annuncio della presenza di paolo Sorrentino un altro nome di prestigio si aggiunge alla lista dei personaggi che saliranno sul palco della XIV edizione.

Durante la kermesse verrà premiata Luisa Ranieri, attrice talentuosa, elegante e raffinata, fuoriclasse del mondo della recitazione nostrana. Nel corso della sua lunga carriera la Ranieri ha impersonato vari ruoli, sia al cinema che in televisione, ottenendo straordinari consensi grazie alla sua versatilità. Di recente, anche a livello internazionale, è stata celebrata e applaudita per l’iconica interpretazione di Patrizia nel film diretto da Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio. L’attrice napoletana è, altresì, reduce dallo straordinario successo della fiction di Raiuno Lolita Lobosco, di cui, proprio in questi giorni, sono in corso le riprese della seconda stagione.