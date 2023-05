Luciano e la Lodola sul set de la ”Luce nella masseria”

Un tuffo nel passato e il rombo della fiammante Moto Guzzi ”Lodola” 235GT è finita sul set del film per i 70 anni della Rai ” Luce nella masseria”, diretto dal materano Saverio D’Ercole, che ha interessato Matera e il circondario. E quella moto, che è stata a Capo Nord lo scorso anno, ha sgassato insieme al suo proprietario Luciano Loizzo che è passato da una notorietà all’altra. Li rivedremo in tv il 3 maggio 2024 per l’anniversario della Tv di Stato, che esordi proprio sette decenni fa. Un pezzo della nostra storia raccontata con gli occhi di una famiglia delle nostre parti, quando cominciava a vedersi una luce di progresso in masseria. Anche su due ruote…una fiaba d’altri tempi nel segno di luna ”L” che caratterizza moto, un centauro e un simbolo della nostra civiltà rurale.