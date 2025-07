Lucania Film Festival 2025, il 3 e dal 6 al 10 agosto, a Pisticci (Matera)

Il 3 e dal 6 al 10 agosto a Pisticci (Matera), torna il Lucania Film Festival 2025, la storica kermesse cinematografica che da 26 anni anima la costa jonica di Matera. Giorni in cui la città bianca di Pisticci si trasforma in una Babilonia internazionale tra proiezioni di film, incontri e concerti: a esplorare il tema della “bugia” i tanti ospiti in cartellone tra cui Manetti Bros., Mimmo Paladino, Marianna Fontana, Giulio Beranek, Frida Bollani Magoni, Hana Makhmalbaf, Roberto Angelini e Pier Cortese. “Al via la ventiseiesima edizione -si legge infatti in una nota- della kermesse che, sotto il segno dell’ottava musa, è stata soprannominata “il festival dei luoghi e delle persone”, e che è diventata, nel tempo, punto di riferimento per il cinema indipendente, italiano e internazionale.

Diverse le novità di cui si fa portatrice l’edizione imminente del Lucania Film Festival: prima fra tutte, una direzione artistica condivisa tra la regista iraniana Hana Makhmalbaf e l’attivista Claudia Fauzia. In una cornice come questa, in cui possa prendere piede il pensiero libero e critico, trova spazio il “Talk di bugia”, ideato dalla stessa co-direttrice Fauzia: un ciclo di incontri per attraversare il territorio della finzione e dell’invenzione, dove la menzogna – fil rouge dichiarato di quest’anno – diventa strumento creativo, spunto narrativo e riflessione poetica. Un dibattito che di volta in volta spazierà tra varie tematiche attuali – dal femminismo alle identità culturali passando per il rapporto tra religione e identità queer – con l’obiettivo di mettere in discussione tutte quelle verità che viviamo come “precostituite”. Restano, d’altronde, le consuetudini che hanno fatto del LFF un appuntamento tanto atteso e apprezzato dal pubblico di tutta la costa jonica, e non solo: anche quest’anno, infatti, l’anteprima del 3 agosto sarà affidata al suggestivo concerto in spiaggia, all’alba, con le sonorizzazioni live di Rocco Mentissi e le letture performative di Manola Rotunno dedicate alla figura di Frankenstein. La kermesse entrerà poi nel vivo a partire dal 6 agosto: centrali saranno, come sempre, le proiezioni dei film in concorso, le masterclass coi protagonisti del cinema, i concerti e le “cinepasseggiate”, tra cui i percorsi del Mediterraneo e asiatici con le star Nabila Rezaïg e Zainab Entezar. A tal proposito, tra i nomi in cartellone si distinguono: sul versante filmico, Antonio dei Manetti Bros, gli attori Marianna Fontana e Giulio Beranek; su quello artistico, il maestro Mimmo Paladino e l’architetto Luca Molinari; mentre, per la parte musicale, Frida Bollani Magoni insieme a Mark Glentworth, Roberto Angelini con Pier Cortese e Angelo Mellone & Band. In particolare, per questa edizione, il programma delle proiezioni segrete è stato curato dall’altra co-direttrice, Hana Makhmalbaf. Il festival terminerà domenica 10 agosto, ma non senza aver destinato costantemente uno spazio, insieme intimo e collettivo, al “Cinema ad alta voce”, il luogo riservato agli audiolibri e alle audio-narrazioni in cui la parola si ascolta in silenzio grazie alla tecnologia del “Silent system”. E perché il cinema sia davvero un’esperienza inclusiva e accogliente per tutti, è prevista da programma un’intera giornata – quella inaugurale di mercoledì 6 – dedicata al valore dell’accessibilità, pensato soprattutto per ciechi e ipovedenti.”

«Il tema di quest’anno, la bugia – spiega Claudia Fauzia, co-direttrice del Lucania Film Festival –, ci invita a riflettere su come le narrazioni dominanti, siano esse politiche, sociali, culturali o personali, possano distorcere la realtà e influenzare la nostra percezione del mondo. Vogliamo, dunque, non solo esplorare la verità nascosta dietro le menzogne, ma anche mettere in discussione le costruzioni sociali che definiscono ciò che consideriamo “giusto” o “vero”. Siamo orgogliosi di ospitare una serie di panel che toccheranno temi di grande rilevanza, come la relazione tra religione e identità queer, l’empowerment femminile, e l’impatto della musica come strumento di liberazione. In quanto co-direttrice di questa edizione, sono felice di far parte di un evento che celebra l’arte come mezzo di riflessione e trasformazione. Il Lucania Film Festival, insomma, non è solo un’occasione per godere di cinema e musica, ma anche per stimolare un dibattito profondo sulle sfide sociali e culturali del nostro tempo.» «Nel corso dell’ultimo anno – dichiara Hana Makhmalbaf, curatrice del Secret Film Program – abbiamo osservato il mondo prendere forma attraverso il cinema con storie sussurrate da ogni angolo del pianeta. Da questo ascolto silenzioso sono emersi alcuni film vitali, luminosi, impossibili da ignorare. Scelti per l’urgenza delle loro verità o per l’audacia della loro forma, lavori che parlano all’anima del nostro tempo e al futuro del linguaggio cinematografico.» Lucania Film Festival 2025 è organizzato da Associazione Allelammie in collaborazione con CineParco Tilt “sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo”; con il supporto di Comune di Pisticci, GalStart 2020 e il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera, UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Arpa Basilicata. In partnership con: WeShort, FAI – Basilicata, La Rete del Caffè Sospeso; e con il contributo di Fondazione Carical – Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

LUCANIA FILM FESTIVAL

PROGRAMMA

03 agosto 2025/ h 04:30/ Pisticci MareCONCERTO ALL’ALBA

Frankenstein, le vie dell’ambizione

TALK DI BUGIA

Femminismo: l’italianità è una menzogna

a cura di Claudia Fauzia con Carla Vitantonio e Pegah Moshir FILM IN CONCORSO/ Autori in sala

Sezione Internazionale Lungometraggi/ Fiction – Documentari

Sezione Internazionale Cortometraggi/ Fiction – Documentari – Animazione

Sezione Nazionale Cortometraggi/ Spazio Italia SCHOOL OF FESTIVAL

Masterclass, laboratori e proiezioni per bambini e bambine MUSIC CONTEST

SEMPLICEMENTE FRIDA IN TOUR

Concerto di e con Frida Bollani Magoni e Mark Glentworth SECRET FILM PROGRAM

Un film svelato solo al momento della proiezione, alla presenza del suo autore.

Direzione artistica a cura di Hana Makhmalbaf. Incontro speciale con Luisa Morgantini di AssoPace Palestina CINEMA AD ALTA VOCE

Spazio libri, audiolibri e audio narrazioni

Il nuovo spazio interamente dedicato al mondo del libro, degli audiolibri e delle narrazioni radiofoniche con il sistema del Silent System FOCUS DAY

Giornata dedicata all’accessibilità per ciechi e ipovedenti al cinema 07 agosto 2025/ dalle ore 18:00/ Pisticci centro TALK DI BUGIA

Religione: Cattolicesimo e Queerness

a cura di Claudia Fauzia con Sandra Letizia INCONTRI DI CINEMA

Il cinema secondo Corrado Fortuna CINEPASSEGGIATA ALGERINA

Percorso immaginifico nel centro storico di Pisticci, sulle tracce del cinema algerino con la straordinaria narrazione di Nabila Rezaïg FILM IN CONCORSO/ Autori in sala

Sezione Internazionale Lungometraggi/ Fiction – Documentari

Sezione Internazionale Cortometraggi/ Fiction – Documentari – Animazione

Sezione Nazionale Cortometraggi/ Spazio Italia con autori in sala FILM EXTRA

Proiezione speciale di FUORI di Mario Martone con la presenza del protagonista Corrado Fortuna e intervento del regista CINEMA AD ALTA VOCE

Spazio libri, audiolibri e audio narrazioni

Il nuovo spazio interamente dedicato al mondo del libro, degli audiolibri e delle narrazioni radiofoniche con il sistema del Silent System MUSIC CONTEST

Dj Di Marno 08 agosto 2025/ dalle ore 18:00/ Pisticci centro TALK DI BUGIA

Forma e Bugia

a cura di Claudia Fauzia con Luca Molinari INCONTRI DI CINEMA

Il cinema dei Manetti Bros con Antonio Manetti VIAGGIO IN INDIA con Ambasciatrice di India in Italia

Focus Cinema Indiano/ Dance Movie & Performance Coreutica Indiana

Street Food Indiano/ Concerto e Giornata Internazionale dello Yoga FILM IN CONCORSO/ Autori in sala

Sezione Internazionale Lungometraggi/ Fiction – Documentari

Sezione Internazionale Cortometraggi/ Fiction – Documentari – Animazione

Sezione Nazionale Cortometraggi/ Spazio Italia FILM EXTRA

Proiezione speciale del film US PALMESE dei Manetti Bros con Antonio Manetti in sala CINEMA AD ALTA VOCE

Spazio libri, audiolibri e audio narrazioni

Il nuovo spazio interamente dedicato al mondo del libro, degli audiolibri e delle narrazioni radiofoniche con il sistema del Silent System MUSIC CONTEST

Dj Michele Musillo 09 agosto 2025/ dalle ore 18:00/ Pisticci centro CINEPASSEGGIATA (all’alba)

Arte in cammino con Bifido e Luca Molinari CAFÈ ROOM

Giornali, film e coffee CINEPASSEGGIATA FANTASMAGORICA

Viaggio narrato nella città fantasma di Craco TALK DI BUGIA

Street art e menzogna

a cura di Claudia Fauzia con Bifido INCONTRI DI CINEMA

Il cinema “Indivisibile” con Marianna Fontana FILM IN CONCORSO/ Autori in sala

Sezione Internazionale Lungometraggi/ Fiction – Documentari

Sezione Internazionale Cortometraggi/ Fiction – Documentari – Animazione

Sezione Nazionale Cortometraggi/ Spazio Italia FILM EXTRA

Proiezione speciale del film LUCE di Silvia Luzi e Luca Bellino con Marianna Fontana in sala SECRET FILM PROGRAM

Un film svelato solo al momento della proiezione, alla presenza del suo autore.

Direzione artistica a cura di Hana Makhmalbaf CINEMA AD ALTA VOCE

Spazio libri, audiolibri e audio narrazioni

Il nuovo spazio interamente dedicato al mondo del libro, degli audiolibri e delle narrazioni radiofoniche con il sistema del Silent System CINEPASSEGGIATA AFGANA

Percorso immaginifico nel centro storico di Pisticci, sulle tracce del cinema afgano con

la straordinaria narrazione di Zainab Entezar e la partecipazione di Marziyeh Meshkini MUSIC CONTEST

DISCOVERLAND di e con Roberto Angelini e Pier Cortese in concerto 10 agosto 2025/ Pisticci Centro



CAFÈ ROOM

Giornali, film e coffee CINEPASSEGGIATA MEDITERRANEA

Viaggio nelle acque degli Argonauti TALK DI BUGIA

Musica e menzogna

a cura di Claudia Fauzia con Giulia Mei per un talk acustico INCONTRI DI CINEMA

Il cinema con Giulio Beranek

Il cinema necessario raccontato da Hana Makhmalbaf FILM IN CONCORSO

Sezione Internazionale Lungometraggi/ Fiction – Documentari

Sezione Internazionale Cortometraggi/ Fiction – Documentari – Animazione

Sezione Nazionale Cortometraggi/ Spazio Italia FILM EXTRA

Proiezione speciale del film DIVINA COMETA di e con Mimmo Paladino CINEMA AD ALTA VOCE

Spazio libri, audiolibri e audio narrazioni

Il nuovo spazio interamente dedicato al mondo del libro, degli audiolibri e delle narrazioni radiofoniche con il sistema del Silent System MUSIC CONTEST

Concerto di Angelo Mellone & band.”